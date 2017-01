FÚNEBRES | 26 de Enero de 2017

Hoy 22:07 -

FALLECIMIENTOS

- Esther Clarisa Galván (Clodomira)

- Antonio Héctor Tozzi

- Gabriel Alejandro Acuña (Silípica)

- Felisidad del Valle Ledesma

- Ilda de Jesús Martínez (Brea Pozo)

- Francisco Liberato Vallejo (Gral. Gatica, Dpto. Moreno)

Sepelios Participaciones

ÁVILA, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su matriculado, Dr. Enrique Florindo Ávila y tío de los Dres. Mirta Eugenia y Enrique Sebastián Ávila. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colega Dr. Enrique Ávila y tío de los Dres. Eugenia y Sebastián Ávila. Ruega oraciones en su memoria.

CARRIZO, JOSÉ MAXIMIANO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Juan Gómez, Kattya Giménez y Juan Ignacio Gómez acompañan con inmenso cariño a su hijo, profesor Walter Carrizo Lobos, por el fallecimiento de su padre, como así también a toda la familia. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

FRANZONE, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Familia Figueroa participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

FRANZONE, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Los amigos de la mesa redonda de la Sociedad Italiana: Coco Zaidman, Miguel Fernández, Hugo Ruiz, Daniel Haiek, Pori Serrano, Gato, Gidio, Chuchua, Delpino, Diablo, Cabezón y Raúl Atía, Carlos Fernández, Nilda, Pochi, Walter, Sergio, Bachicha Jorge, Carlitos, Chicho, Jeorge Rafael, Chaveta, Castaño, Guilly Medina y Benjamín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Su esposo Ramón Salto, sus hijos Rami, Mónica, Pablo, Negri, y Claudia, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Su hija Mónica, hijo político Neguni, nietos Seba y Diego, nieta política Andrea, bisnieto Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Su hijo Pablo, hija política Yanina, nietas Celina y Juliana participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Negry, hijo político Eduardo, nietos Maury y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su hija Claudia, hijo político David, nietos Estefy y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Emilio Pellene, Nelly Guantay y sus hijas Cecilia y Soledad acompañan a Nono y sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Su hijo Rami, hija política Patry, nietos Lucas, y Agus, nieta política Florencia, bisnieta Luana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos Alberto Villalba, su esposa Roxana B. Leiva, sus hijos Javier y Nacho participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su sobrino político Pablo A. Salto y acompañan en el dolor a toda la flia. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Julia Wede de Leiva y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su nieto político Pablo Salto y acompañan a toda la flia. en su dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Sus vecinos y amigos Coco Regatuso y Mary Kuresza y sus hijos Carlitos y Ariel acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. El secretario de la Asociación Bancaria (SEB) Secc. Sgo. del Estero participa el fallecimiento de la Sra. madre del secretario de Interior, Cr. Ramón Esteban Salto. (Bco. Nación Arg.).

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Los compañeros de sus hijos de la Gremial Interna del Banco Nación: Walter Santa Cruz, José María Carabajal, Roxana Ingratta, Mónica Salas, Roxana Barmen, Moyano Ramón y Teresita Nassif participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FELICIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Sus hijos Mónica y Gustavo, nietos Emanuel, Lurdes, Melani, Alejandra, Jorge, bisnietos Gabriela. Sus restos serán inhumados hoy 11,30 hs en el cementerio Jardín del Sol. Cob IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

LEDESMA, FELICIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Madre querida, vivirás por siempre en nuestros corazones, sus hijos Gustavo, Mónica, su hija política Cintia y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FELICIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su amiga y hermana del corazón Irma de Alderete y su hija Marcela la despiden con profundo dolor y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Su tía y madrina Zunilde Ch. de Apud, sus hijos Carolina, Fernanda, César, Marcela y Lucrecia, participan con profundo dolor el fallecimiento de alguien tan querido.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Clemar Borello, su esposa Liliana, sus hijos Fernando y Rodrigo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Propietarios y personal de Panificadora Manjares acompañan a su familia en tan doloroso momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Diego Luis Jiménez, Alejandro Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Adriana Rozze de Jiménez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dr. Carlos Alberto Gozal (a), su esposa María del Carmen Daud y sus hijos Juan Carlos y Francisco (ausentes) participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Alberto y acompañan a su madre y hermanas en este dificil momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Juan Carlos Gozal (a) participa el fallecimiento del padre de su entrañable amigo Tomi elevando oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Compañero y amigo de la universidad, querido Gordo nunca te olvidaremos por la buena persona que fuiste y por haber compartido tantos momentos de alegria. Myriam Maatouk y Liliana Herrera acompañan en el dolor a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Bienaventurados los que sufren porque su alma está en el regazo de la Virgen María, sanando sus dolores como restañó la sangre del rostro de su Divino Hijo al bajarlo de la cruz". Querida Chichí, Graciela, Cecilia, nietos, Chicho, Edy y demás familiares: Imposible describir el dolor que me causó la partida de Alberto, si es inevitable morir para renacer, y el alma ascender al Reino de los Cielos, sólo nuestra fe inquebrantable puede hacer soportar tanta pena. Desearía tenerlos a todos estrechados en un fuerte abrazo, sobre todo a mi querida amiga hermana Chichí para ayudarlos a sobrellevar este momento, mis oraciones pedirán por el descanso de Alberto y la resignación de la familia, que ha perdido tan hermoso miembro, que, indudablemente, llevaba el sello de los Chamas. Ya descansa en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dr. Carlos Abdo, Gaby Daher de Abdo y Charly Abdo Daher participan con inmenso dolor su partida; tantas alegrías que regalabas, por siempre en nuestros corazones, vivirás eternamente.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Guillermo Montenegro y Andrea Escontrela, junto con sus hijos Guillo, Martina, Justo y Mateo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su flia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Alva Escontrela y sus hijos; Pablo y Bechi; Andrea y Guillermo; Fabiana y Andrés y Fernanda Escontrela acompañan con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia. y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo". (San Juan 16:22) La Biblia. Carlos Guerrieri, Raquel y Claudia Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. María Alejandra Argibay y flia. y Alicia Carrasco y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Amigos y comisión directiva del Centro de Viajantes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Tony, Chuchú, Gaby Ache y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Tus incondicionales amigos: María, Leo y Sofía Barchini participan con dolor su fallecimiento. Siempre estarás con nosotros.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Rosario C. de Peña y sus hijos Catalina, Rufino y Ángel participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Chichí, Ceci y Graciela; Gaby e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Carlos Allones y familia; Susana Rodríguez de la Rúa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos especial oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Marta Agüero Abal de Argañarás y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Chichí y familia en este difícil momento. Oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Marta Zaín Fernández de Urueña, junto a sus hijas participan su fallecimiento y acompañan a su familia, especialmente a su madre en tan grande dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Andrés Rojas, su esposa Fabiana Escontrela, sus hijas Lucila, Valentina, Andrés y Delfina participan su fallecimiento y acompañan a su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Chicho Llapur, Gladys Vella, Gustavo Llapur, Teresita Ruiz y familia participan con tristeza su partida y acompañan con cariño y oraciones a Gaby e hijos y a toda la familia Llapur y Aprile.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Despedimos con todo amor a un león en su lucha por la vida. Fuiste ejemplo de fuerza y tesón para todos los primos. Siempre estarás presente Gordo... Imposible no recordarte. Héctor, Sylvia, Matías y Micaela Molina Petros.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a Chichí y familia en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Silvia Llavar y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su querida familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Miguel Angel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con pesar su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dr. Mario Palavecino, Ana María Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Omar Jugo y Angélica Degano junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía Jugo Degano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus familiares. Rogando por su descanso eterno.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Marcelo Garay, Mariana Palavecino y familia participan con pesar su fallecimiento, elevando oraciones a su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Azucena Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a toda su familia y eleva oraciones a su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Alejandro Darchuk, Dora Ibarra de Darchuk y sus hijos hacen llegar a su querida Cecilia y familia sus condolencias ante irreparable pérdida.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por una pronta resignación de su querida madre, hijos y familiares.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. María Clotilde Lami Hernández y Julio Edgardo Mansilla; sus hijos José Julio y Laura; María Josefina y Martín; María Amelia y Tufi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Matilde CH. de Zarbá, sus hijos Alicia, Facundo, Silvia y Mario con sus respectivas familias acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. León F. Martinetti y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Natividad Nassif acompaña a su madre en su inmenso dolor. Ruega una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Osvaldo Dalale, sus hijos Iara, Nahir y Emir. Haydée Japaze de Dalale y Paula Dibur participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Alberto, acompañando a su mamá Chichí y hermanas en tan doloroso momento y ruegan al Señor les de fuerzas y una pronta resignación.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Las puertas del Reino Celestial se deben haber abierto para recibir a un alma noble y angélica como lo era la del querido Gordo. No olvidaré su trato cariñoso que me dispensaba. Su fe y su lucha fueron todo un ejemplo que liga hoy a sus hijos y a toda su familia y a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y tratarlo. Te despido con todo mi afecto para vos, titán. Abrazo fraternalmente a mi incondicional y valiosa amiga Chichí, a sus hijos a quienes los cubre el desconsuelo, pero Dios misericordioso y su Madre María les darán fuerzas para sobrellevar la adversidad y harán que sobrevenga el sosiego de los corazones. Paz a su familia y plegarias por su descanso eterno. Teresita A. Alfano de Trouvé.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. María José Argañarás y Martina acompañan en el dolor a toda la familia Martínez Castro, especialmente a Mónica y Ricardo. Se ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Manuel Antonio Argañarás, Mariela y Guadalupe acompañan en el dolor a la familia Martínez Castro, especialmente a Ricardo y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Ing. Sergio Gómez Molina, su señora Liliana Domínguez y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, María del Huerto, Lucas y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Directivos de Enerse Sapem y compañeros participan el fallecimiento del abuelo de los compañeros Mario Drube y Fernanda Alegre.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Marcelo Oller y Alicia Bejarano participan su fallecimiento, acompañando en su dolor a sus familiares, especialmente a su hija Laura y a sus nietas Lauri y Paula. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Ricardo Martín Rottjer, Adela Navelino, sus hijos Martín y Ana Arce, Guadalupe y Santiago Barroso, Javier, Ernesto y María Florencia, su nieto Martín Federico participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Mónica en este doloroso momento.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Tony; como llevar ahora los días sin vos, sin tu sonrisa, sin tu perfume, todo hacia tu preciosa forma de ser. Dios te quiso llevar con él y sé que los aplausos y la Gloria de mi Campeón hoy retumban en el Cielo, hasta siempre mi Tony, mi amigo, mi confidente, mi compañero, mi amor, hoy estás en paz y nunca nada, ni las horas, ni los días, ni los años borrarán de mi corazón tantos recuerdos hermosos porque vivirás en mí siempre. Hoy mi alma llora tu partida y mi llanto te buscará eternamente, extrañándote y esperándote llegar por esta puerta, te prometo seguir y un día volver a encontrarnos como aquel primer día que te vi. Su esposa Tere Tulli.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Tony solo nos queda decir gracias por dejarnos quererte y por habernos sentido tan queridos por vos. Tu partida fue un duro golpe a nuestros corazones. Tu recuerdo vivirá siempre en nosotros, tu voz y tus añoranzas eternamente vivirá aquí en tus cosas, en tus silencios y esperarte llegar. Hasta siempre Tony, solo esperamos que Dios nos dé resignación y fuerza. Su esposa Tere, Ricardo, Valeria y María.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Sus hijos Gabriela, Fabiana, Daniela, Julio, h. pol. Oscar Almada, nietos, Daniela, Matías, Franco, Emiliana, Candelaria, Martina, Guillermina, Antonella, Josefina part. su fall. Sus resgtos serán inhum. a las 9 en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. "Le pedimos a Dios consuelo, con el recuerdo que nos dejas y que pensemos en vos como lo que ahora sos, un ser que gozas de la vida eterna, no te decimos adiós". Sus hijos Julio y Laura; sus nietas Antonella y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. "Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en nuestro corazón". Sus hijas Daniela, Gabriela y Fabiana Tozzi; sus nietos Danielita, Matías, Emiliana, Franco, Candelaria, Martina, Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Hilda Sánchez de Saad, sus hijos Alicia y Mónica participan con profundo dolor el fallecimiento del padre y primo de sus hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria y por la paz de su alma.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Alicia Saad, sus hijos Jorge y Lorena participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Mónica Saad y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Dr. Fernando Scharage y familia acompañan con gran dolor la partida de tan querida persona.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Su íntimo amigo Armando "Salvaje" Aboslaiman (a) y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a sus seres queridos. Tony siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Dr. Roger Onnis y flia., y Oscar Stemberg y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Tony. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Beba Fiorini de Campitelli y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Hector Campitelli participa con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf y sus hijos con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan penoso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Nene Sarquisián y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. New Face Centro de Estética participa el fallecimiento del padre de su colaboradora Daniela Tozzi Sánchez. Ruegan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Francisco Pérez Nazar y Cristian Cocheri participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Susana Luna, su hija Maitena y Ale Luna Vaca participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Mario Bernabé Diósquez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del dilecto amigo y acompaña a sus hijos en este momento de tanto dolor. Descansa en paz.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Tantas historias y momentos compartidos: Chiquito, vos, los amigos... Solo millones de lindos e inolvidables recuerdos. Los queremos mucho Gabriela, Fabiana, Daniela y Julio. Estamos con uds. de la única forma que se puede en estos momentos, con el corazón. Magui de Parnás, Pablo, Eugenia, Carina y Silvina.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. La Asociación Santiagueña de Básquet de Veteranos participa el fallecimiento de su socio honorario y acompaña a su familia en este doloroso momento.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Ex compañeras Promoción 73 del Colegio Madre Mercedes Guerra de su hija Kelly participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. La Asociación Santiagueña de Básquet de Veteranos participa el fallecimiento del padre político del Prof. Juan Carlos Reyes.

Invitación a Misa

BELTRÁN BRUCHMANN, MATÍAS GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/16|. No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia". Familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 en la Iglesia Sagrado Corazón, al cumplirse un año de su fallecimiento.

BRAVO, MYRIAM PILAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/16|. Madre querida, mi único y genio amor. Te extraño todos los días de mi vida. Gracias, por guiarme siempre, no hay día que no te recuerde. Te amo por siempre. Tu hija Noelia. Invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 1º aniversario de su fallecimiento.

CORREA DE SUFFLONI, DOLORES (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/97|. Madre querida, cada día te extraño más y más, "Mi Lolita" fuiste un ser maravilloso de profunda fe cristiana, trabajadora incansable, todo lo que tenías lo adquiriste con esfuerzo, sacrificio y trabajo, nadie te regaló nada, así me criaste y enseñaste a vivir sin depender de nadie, inculcándome la cultura del trabajo, honradez y humildad, estoy orgullosa de ser tu hija, te quiero madre y te querré toda mi vida, espero que desde el cielo me ayudes, iluminándome y guiando mis pasos, pidiéndole a Dios me dé paz, salud y tranquilidad, que tanto necesito para seguir viviendo. Ya llegará el día que él Supremo lo disponga y esté junto a Uds. "Mi familia" (padre, madre, esposo e hijo) que se me adelantaron para gozar de la vida eterna, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y alegría. Su hija Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra (Yoyi) invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, al cumplirse diez años de su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento, sus hijos Mariela, César y Jorgito; nietos Lautaro, Macarena, Guadalupe, Lourdes, Luján, Facundo; hijos políticos Gonzalo, Mariela y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica.

Agradecimientos

Recordatorios

BELTRÁN BRUCHMANN, MATÍAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/16|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Sus ex compañeros del Colegio Santa Dorotea, Promoción 1986: Ramón Ramos, Ariel Dorado, Facundo Manzur, Paolo De Marco, Fabián Arce, Sebastián Hennin, Teresita Juárez Sánchez, Marita Juárez Sánchez, Fernando Gubaira, Fernando Razzolini, Germán Suárez, Retano Yocca, Franco Piotti, Julio Iturre, Rosita Roldán, Andrea Rodríguez, Cristina Lazo, María de los Ángeles y Belén con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento lo recordamos con gran cariño y afecto.

Responsos

JIMÉNEZ, MARTA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento se invita al responso que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

DÍAZ, LEANDRO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. "Esposo y padre ejemplar, siempre llevaremos en nuestras mentes tus palabras sabias, tus consejos, tus ejemplos de hombre recto, tus anécdotas. Descansa en paz padre querido". Su esposa Norma, tus hijos David y Alfredo, hijas políticas, nietas Eliana y Ornella, agradecen a sus ex jefes del cuerpo de bomberos, Sres. Antonio García, Hugo Rodríguez, Héctor Ruiz, a vecinos, amigos que nos acompañaron en tan doloroso momento e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ACUÑA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Sus padres: Pedro y Elena, sus hijitos: Tomás y Fabián, sus hnos.: Carola, Claudio, Ramón y Sebastián, hnos. pol. y sobrinos part. su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Villa Silípica. Casa de duelo: Villa Silípica . Org. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACUÑA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. El Dr. Daniel A. Domínguez acompaña en este difícil momento a su compañero y amigo Pedro Acuña. Se ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Sus hermanos Julia, Belt, Miguel, Rodolfo, hijos p. Luis, Walter, Gricelda, Viviana, su sobrina Fabi, sobrinos y sobrinos/p. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhum. hoy 9 h en el Cementerio El Simbol (Dto Silipica. Cob Caruso Cia Arg de Seg. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE La Llata 162 Tel 4219787.

GALVÁN, ESTHER CLARISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Sus hijos: Ana, Shipa, Llami, Tarugo, Quique y Masa, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALVÁN, ESTHER CLARISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Roberto Chelala y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de Tito Galván.

GALVÁN, ESTHER CLARISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Compañeros de trabajo de la Firma Roberto Chelala participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de Tito Galván.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Que el Señor los cubra con su manto de misericordia y los tenga entre ss elegidos". Sus tíos Dora, Pedro y Norma, sus primos Koki y Zulma, Soledad, Fernando y Lara Godoy, participan con pesar su fallecimiento.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos contemplarán el rostro de Jesús". Roger Farreras, su esposa Betty Brizuela e hijos Pepi, Pablo, Claudio y sus respectivas familias hacen llegar sus condolencias a sus madres, hijos, hermanos. Ruegan al altísimo ponga su mano consoladora para que el dolor se convierta en oración. Que descansen en paz por la gloria del Señor.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Señor: "Recíbelos en tus brazos y dadles el descanso eterno". Lucy Brizuela, sus hijos Grillito, Erik y Javier participan con dolor sus partidas a la Casa del Padre. Hacen llegar sus condolencias a sus madres, hijos, hermanos y de más familiares. Elevan una oración en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Que brille para ellos la luz que no tiene fin". Familia de Lito Figueroa participa con dolor sus fallecimientos y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevamos oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Domingo Juan (Toti) y familia comparten la conmoción general y despiden con inmensa tristeza a sus queridos amigos de toda la vida.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Señor recíbelos en tu morada y dales el descanso eterno". Sus amigos Elena Hallak de Jorge y sus hijos Bachicha, Migui y sus respectivas familias; Adriana y Kati Jorge participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompaña a sus padres, hermanos, hijos y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Primos, hermanos y amigos queridos. Siempre vivirán en nuestros recuerdos. Tito, Pochy, Alber, Matías y Nahiara participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Enrique Saber, Adela Figueroa, sus hijos Silvina, Fernando y Germán e hijos politicos acompañan a su familia en este dolor recordándolo al querido Orlandito con cariño.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus amigos Negra Julián y Mario García, sus hijos Wolfy y Federico participan con profundo dolor sus fallecimiento y ruegan al Altísimo les permita entrar en el lugar de los justos, descansen en paz.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García y flia. participan con profundo dolor sus fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus familiares.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Hijos de Fortunato Gay y Emilia Auat: Lito, Mariza y Silvia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Natividad Nassif acompaña en este momento de gran tristeza a sus hijos y demás familiares. Ruega una oración en sus memorias.

MARTÍNEZ, ILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Sus hijos César, Miriam, Roberto, Néstor, Estela, Raúl, hijos pol. Mirta, Lucio, Teresa, Olga, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el centro de Brea Pozo. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

VALLEJO, FRANCISCO LIBERATO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Su esposa Nimar del Valle Barrera, sus hijos Mariela, Daniela, Gabriela, Vanina, Emilce, José, Luisa, Gabriel, Leila, h. pol., nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. local. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

TOLEDO, JOSÉ ARCÁNGEL (q.e.p.d) (Chiquito) Falleció 26/1/16|. "El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte". Su esposa Martina Barrera, sus hijos Walter, Miguel y Verónica, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a familiares, amigos y vecinos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones por su eterno descanso. Frías.