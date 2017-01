Cristina Kirchner cuestionó una ilustración del dibujante Sábat

26/01/2017 -

La ex Presidenta cuestionó una ilustración de Hermenegildo Sábat publicada en el diario Clarín, en la que se la muestra con una tachadura en su boca, al considerarla ‘violencia simbólica contra la mujer’.

Sábat refutó las críticas y llamó, irónicamente, ‘exitosa abogada’ a la ex mandataria, a la que también denominó, con ironía, ‘esposa de Catón el Censor’.

‘¿Vieron esto de hoy? Clarín y Sábat en días de violencia contra las mujeres publicitando concepto de mujer callada y sumisa’, reprochó la ex mandataria en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Cristina publicó otros dos mensajes para criticar el dibujo. ‘Esto no contribuye a la erradicación de la violencia de género. La violencia simbólica contra la mujer termina validando la violencia física’, agregó. Y remató: ‘¿Nos quieren calladitas y obedientes? #niunamenos’.

La ilustración en cuestión muestra a la ex jefa del Estado con una cruz trazada sobre su boca y acompaña una nota en la que se cuenta que el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli conocía las escuchas en las que dialoga con Cristina y que trascendieron públicamente, pero no las denunció.