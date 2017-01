Lijo reveló que la defensa de Parrilli "tiene copia de 90 Cds con las escuchas"

Fotos INTERVENCIONES. Fueron a lo largo de 60 a 70 días entre junio y agosto del año pasado.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa en la que el año pasado fueron realizadas escuchas a Oscar Parrilli, aseguró que la defensa del ex titular de la AFI sabía que había sido intervenido y que, incluso, conocía el contenido de las escuchas porque ‘se llevó copia de los 90 cds’ con esos registros, y ‘ninguna de las partes hasta el momento’ cuestionó en el expediente ‘esas intervenciones judiciales’.

Por otro lado, no descartó que, del contenido de esas escuchas, puedan surgir ‘otros hallazgos casuales’, como denominó a la posibilidad de que, de las conversaciones registradas por las intervenciones telefónicas -realizadas durante ‘60 ó 70 días entre junio y agosto del año pasado’-, puedan surgir pruebas para nuevas investigaciones.

‘Es probable que pueda haber otros hallazgos casuales; tengo una limitación (para poder hablar sobre el asunto) porque (en esta causa) no está resuelta la situación procesal de Parrilli, pero es probable que el fiscal (Guillermo Marijuan) evalúe que puede extraer otros testimonios’, aseveró el juez federal Ariel Lijo, quien consideró ‘lamentable’ la filtración a través de los medios del audio de una conversación telefónica entre el ex titular de la AFI y la ex presidenta Cristina Kirchner.

Así lo expresó en declaraciones radiales, en las que dio precisiones sobre la causa en la que se dispusieron las escuchas, que es la que investiga a Parrilli y otros imputados a raíz de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, contra la gestión kirchnerista por no haber buscado debidamente al entonces prófugo Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.

Además, buscó desligar a la Corte Suprema de Justicia de cualquier tipo de sospecha sobre la posibilidad de que de allí haya surgido la filtración del audio que registra una conversación entre Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, que, a su vez, derivó en otra denuncia judicial que se acusó a la ex mandataria por presunto ‘abuso de autoridad’ por el supuesto armado de causas contra el ex espía Antonio ‘Jaime’ Stiuso.

‘Es lamentable lo que pasó el lunes; no debió haber ocurrido. Esto es sólo un diálogo; hay 90 cds’, detalló el magistrado, quien destacó que, desde febrero pasado, ‘el proceso de escuchas es administrado por una Dirección que depende de la Corte, que hizo un trabajo enorme de transparencia, de auditorías, de todos los bloques de diputados y senadores, y tiene camaristas a cargo’.

En este marco, dejó en claro que ‘la Corte sólo administra los recursos, los medios para conectar un teléfono, pero no participa de la escucha sino que lo hace el juez con la fuerza que él designa, que en este caso es la AFI’, con lo cual el Máximo Tribunal, a través de esa Dirección, ‘dispone de los medios, pero sin injerencia en el producto’, es decir que facilita los medios para que se puedan realizar las intervenciones telefónicas pero no participa de ellas, sino que sólo lo hacen ‘en el caso de secuestros extorsivos por una cuestión de inmediatez’.

Por ese motivo, Lijo consideró importante hacer ‘estas aclaraciones’ tanto sobre la causa como sobre el mecanismo con el que se realizan las escuchas judiciales.