El Papa le dijo a Arroyo Salgado que "reza siempre por Nisman"

Fotos VATICANO. La ex mujer de Nisman y sus dos hijas participaron de la audiencia de los miércoles del Papa.

26/01/2017 -

El papa Francisco le dijo en el Vaticano a Sandra Arroyo Salgado que reza ‘siempre por la memoria’ del fallecido fiscal y también por sus hijas, Iara y Kala, en tanto la jueza le pidió a él que ‘siga rezando para poder llegar a la verdad sobre la muerte’ del ex titular de la UFI-Amia.

Así ocurrió en el marco de la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, de la que participaron las hijas de Nisman junto con su madre en el marco de un viaje que emprendieron hacia Israel, con una primera escala en Roma, para poder tomar contacto con el Papa.

‘Rezo siempre por la memoria de Alberto Nisman y también por sus hijas’, les expresó el Papa al saludarlas en el marco de la audiencia, un hecho que fue definido como ‘muy conmovedor’ y ‘muy reparador’ para ella y sus hijas por la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La ex esposa del fiscal, junto con sus hijas Iara y Kala emprendieron un viaje a Israel, con escala en el Vaticano, donde tuvieron el contacto con el Papa.

‘Fue muy conmovedor para mis hijas y para mí. Tiene un valor muy importante para nosotros, muy reparador. Él nos trasmitió que reza siempre por la memoria de Alberto Nisman y también por mis hijas y yo le pude pedir que por favor nos ayude, que siga rezando para poder llegar a la verdad de esta muerte’, sostuvo la jueza desde la Santa Sede.

En ese marco, agregó: ‘Estoy emocionada, estoy agradecida, y le doy el valor que este gesto tiene para con nosotros’.

En este sentido, Arroyo Salgado afirmó que ‘es reparador después del sufrimiento que pasaron mis hijas fundamentalmente por la muerte del papá, en el contexto que ocurrió, y por todo el sufrimiento posterior que tuvimos, por cómo se politizó la investigación judicial y toda esa campaña que sufrimos de intimidaciones y desprestigio a su memoria’. Consultada sobre si pudo expresarle al papa Francisco su convicción de que Nisman no se suicidó, la jueza respondió: ‘No profundizamos, no era el ámbito y no correspondía. Yo puedo tener una postura porque conozco el expediente, pero de ningún modo pretendería que personas ajenas al mismo emitan un juicio de valor’.