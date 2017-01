Fotos "La Feliz" propone un abanico de alternativas turísticas para los días que no son de playa

26/01/2017 -

La lluvia, ni los días fríos pueden frenar a los turistas que disfrutan de las vacaciones en Mar del Plata, ya que la ciudad cuenta con variadas propuestas para los turistas en días nublados, cuando no se puede disfrutar del mar y de la playa, para los que ofrece paseos por la ciudad, a parques acuáticos, a reservas marinas y visitas por las sierras. En "La Feliz" las alternativas son muchas y variadas en vacaciones, con buen o mal clima, ya que la ciudad está preparada con actividades para todos los gustos y bolsillos. EL LIBERAL reali - zó un recorrido por la ciudad y quienes llegarán a vacacionar en los próximos días deben saber que son muchas las opciones para compartir en familia. Por ejemplo, en la Plaza Colón, puestos turísticos ofrecen paseos por los tradicionales barrios de la ciudad, hasta excursiones a Tandil, Laguna de los Padres, Miramar, Balcarce, Sierra de los Padres, las Termas Marinas, Mundo Marino. Alicia Del Bueno, responsable de un puesto de venta de pasajes, comentó que "en estos días donde la temperatura no ha superado los 23 grados y la gente no puede ir a la playa, aprovecha para hacer excursiones y conocer la ciudad". "Nosotros ofrecemos un paseo por el tradicional Barrio los Troncos, la Gruta de Lourdes, el barrio Stella Maris, Playa Grande, el Puerto y la reserva de los lobos marinos con una duración de 2 horas por 150 pesos y 130 pesos para jubilados y pensionados", comentó. Ot ra vendedora de un puesto lindero, Marta Aranda, comentó que "estos días nublados son claves para este tipo de paseos y para las personas que llegan a Mar del Plata sin vehículo propio". "Nuestro fuerte es la venta de pasajes en el crucero Anamora que sale desde el puerto local, siendo una embarcación de tres niveles con pista de baile, cubierta al aire libre, salón panorámico y entretenimiento a bordo donde el pasajero podrá observar la ciudad desde las aguas del mar argentino", puntualizó.