Piden tomar mayor conciencia para evitar más muertes en accidentes vial

Fotos CONTROLES. Seguridad Vial de la Policía incrementó los operativos para reducir los siniestros.

26/01/2017 -

En lo que va del año en Santiago del Estero fallecieron 16 personas en siniestros viales. A pesar de los rigurosos controles que realizan los efectivos de Seguridad Vial de la Policía y personal de la Dirección de Tránsito, siguen ocurriendo accidentes diarios que enlutan a las familias. La falta de concientización y precaución no sólo es una problemática vial de Santiago sino de todo el país.

Ante esta lamentable situación, el capacitador Alberto Gasparini de la Asociación Luchemos por la Vida remarcó que "está faltando el compromiso del ciudadano" y que "si queremos un país que tenga menos muertos en accidentes viales no podemos poner miles de agentes de tránsito, sino que tenemos que empezar a cumplir la ley".

"Cuando hay concientización y control, automáticamente nadie va a salir de su casa sin el casco. Es más, me parece que la familia tiene que influir en esto", dijo Gasparini en diálogo con EL LIBERAL.

El especialista reflexionó que a la gente hoy "no le importa que se la sancione, porque económicamente puede pagar una multa. Por eso creo que la primera multa, por ejemplo, tiene que ser de 100 pesos, la segunda 200, la tercera 2.000, la última 5.000. Y como última instancia sacarle el vehículo. Debe haber un límite".

Educación

Gasparini resaltó que "hay que educar y concientizar, después hay que controlar en forma inteligente". En este sentido llamó a las familias y agentes de tránsito a educar en las casas y calles.

"Cada inspector de tránsito cuando salga a la calle tiene que estar dispuesto a educar y de última sancionar. Si alguien está sin cinturón, debe pedirle que se lo ponga porque le puede salvar la vida. Y tiene que estar respaldado por una campaña, porque es la forma de que la gente entienda que un casco o un cinturón le puede salvar la vida", dijo.

En cuanto a los controles de tránsito, Gasparini sostuvo que "deben ser estratégicos, en las zonas de boliches y restaurantes. De esos lugares sale la gente que tomó alcohol y conviene pararlo antes que salgan alcoholizados y no que a los dos o tres kilómetros termine en un siniestro o en una muerte".

Cambio

Gasparini rescató que "es un tema muy complejo, que lleva un compromiso de todos nosotros. Esto lo comparo con la limpieza, si queremos que una ciudad esté limpia no es cuestión de poner un millón de barrenderos, sino que hay que ensuciar menos. Si queremos un país que tenga menos muertos en accidentes de tránsito, no podemos poner miles de agentes de tránsito, sino tenemos que empezar a cumplir la ley. No se le pide nada más. Para eso hay que conocer la ley y para ello es fundamental la educación. Después el control y al final, la multa". "Debe haber un gran compromiso en la sociedad: empieza por la educación, luego la familia y el funcionario como ejemplo", dijo.