Montero y toda su bronca por las críticas a los defensores

26/01/2017 -

El director técnico de Rosario Central, el uruguayo Paolo Montero, cuestionó a los hinchas y a la prensa que critica a los defensores de su equipo.

"Me molesta que a los únicos que critiquen, tanto la gente como el periodismo, sean los zagueros porque esto es fútbol y juegan once o hay 25 en el plantel", manifestó el entrenador.

Y agregó: "Si quieren criticar a uno solo vayan a ver tenis. Acá son 11 y me molesta si critican a los zagueros o a los laterales o al 9 porque a lo mejor no hace goles porque no le llega bien la pelota".

"Lo voy a decir con mucho respeto: la gente de Central no me conoce, pero yo voy a armar el mejor equipo que crea conveniente porque para mí lo único que me deja tranquilo es cómo entrenan".

Al ser consultado sobre la actuación del equipo en la Copa Desafío en la que perdió con Talleres de Córdoba por tiros penales por 4 a 3 luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el director técnico reconoció: "Nos falta juego, volumen de juego como dicen ustedes, porque la actitud y el esfuerzo son la parte positiva que me llevo".

"En el primer tiempo nos superaron y Talleres podría haber hecho otro gol, pero en el final del primer tiempo y en el segundo lo corregimos con un 4-4-2, con Colman más cerca de Mauricio (Martínez) y lo emparejamos", concluyó Montero.