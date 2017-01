Fotos Endurecen los controles de tránsito en el marco del plan "Tolerancia Cero"

26/01/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Los operativos de tránsito que se desarrollan en la ciudad, muestran sus resultados en el Juzgado de Faltas municipal, donde a diario se dictan numerosas resoluciones relacionadas con las infracciones a las normas de seguridad vial. El titular del juzgado, Dr. Diego Doglioli comentó que por día realizan "entre diez y doce resoluciones", y analizó que "la gente no ha entendido las cuestiones del respeto a las normas de tránsito, son muchas las personas que vienen a diario por multas, pero también son muchas las que no se hacen presentes". Indicó que los que se apersonan "son aquellos a los que se les ha retenido el motovehículo, ya que los que tienen multas por mal estacionamiento o doblar indebidamente, no vienen, aunque esto luego significa algo más doloroso para el infractor, ya que se transfieren los datos a Fiscalía municipal, y estos infractores quedan inhabilitados para sacar una nueva licencia de conducir". "Es impor tante que la gente se concientice, una multa que se realiza por la falta de documentos y las medidas de seguridad de un motovehículo está valuada en los 3.000 pesos aproximadamente, o sea, nosotros nos adecuamos a las normas vigentes" justificó el juez de Faltas. Relacionado con el tema de la falta de adecuación a las leyes de tránsito, la Secretaría municipal de Gobierno informó que la próxima semana se realizará una charla informativa abier ta a la comunidad, que tendrá como finalidad informar sobre las leyes y decretos de la seguridad vial en la Argentina, charla que estará a cargo de un instructor de tránsito municipal.