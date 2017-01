Brindar solución a los grupos más vulnerables de Santiago

26/01/2017 -

Atento al importante plan habitacional puesto en marcha en todo el país, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, reconoció mantener un diálogo fluido con el área del Ipvu, y el Gobierno de la provincia para el estudio de importantes proyectos.

Por otro lado, el funcionario recalcó el interés de la gobernadora Claudia de Zamora en dar solución habitacional a los grupos más vulnerables. "He participado con la gobernadora en la reunión de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) que se hizo en Ecuador el año pasado, en lo que es la adopción de una nueva agenda urbana", resaltó.

Asimismo, sostuvo también el trato logrado "con el senador Gerardo Zamora, y así como lo hacemos con Santiago lo hacemos con el resto de las provincias, para lo cual vamos cumpliendo lo que nos pide el presidente Macri, de atender a las provincias y que la distribución de los fondos se haga con pautas objetivas y no en forma discrecional y de acuerdo al color político de los gobiernos". No obstante, Iván Kerr sostuvo que en el marco de esta nueva política habitacional "falta lograr incorporar otros mecanismos de financiamiento para generar oferta para esa gran demanda, algo que en Argentina aun no ocurre", aseguró.