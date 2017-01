Fotos Lorenzo en Ducati y Viñales en Yamaha, las novedades salientes del MotoGP 2017

26/01/2017 -

Ya con la oficialización del calendario previsto para esta temporada por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), en el que el Gran Premio de la República Argentina fue ratificado para el próximo 9 de abril en el marco de la segunda fecha, también es necesario saber cómo fue el mercado de pases de los pilotos que decidieron cambiar de aire y de equipo en busca de mejorar sus actuaciones o bien de reafirmar sus condiciones de candidato en el MotoGP. Sin dudas que la novedad más importante en este sentido, fue la decisión de Jorge Lorenzo de salir de Yamaha para sumarse al equipo de Ducati. "Firmé por Ducati para terminar mi carrera aquí. Nunca puedes saber lo que pasa en la vida y menos en las carreras, pero ésta es mi intención. Quiero retirarme con Ducati y, si es posible, como leyenda", dijo el piloto español que en la última temporada finalizó en la tercera ubicación. "Yo, como piloto, tengo que trabajar sobre mis puntos débiles y los ingenieros y toda Ducati tienen que mejorar la moto. Si hacemos las dos cosas tendremos muchas posibilidades de ganar el título", agregó sin dudar. El mallorquín reveló que decidió dejar Yamaha después de 9 años porque "quería despertarme todas las mañanas con la motivación de dar lo mejor de mí". "Siempre fui un gran profesional e hice todo seriamente, pero después de ocho o nueve años inevitablemente pierdes algo", expresó, dejando claro que necesitaba nuevas motivaciones en su carrera. "Estás siempre con las mismas personas, el mismo equipo, la misma moto. Al final las cosas cambian", comentó. En cuanto a su ex compañero Valentino Rossi, con el que tuvo una complicada relación, el balear expresó que "tener a un compañero como él no te permite relajarte y te obliga a darlo todo", admitiendo sin embargo que la convivencia y su constante disputa les hizo más competitivos a los dos. Otro pase muy significativo fue el de Maverick Viñales que dejó Suzuki para ser el nuevo compañero del multicampeón mundial Valentino Rossi, de Yamaha. Viñales tendrá que adaptarse no solo a su nuevo equipo sino también a lo que representa la figura de Rossi en el motociclismo de velocidad. "Hay un gran respeto entre nosotros, pero la relación no va más allá. Somos compañeros de equipo, los dos tenemos que dar el cien por cien. En la pista somos rivales, pero fuera tiene que haber mucho respeto y creo que nos llevaremos bastante bien", dijo el piloto que nació en la ciudad de Girona, España. Lo que t i e - ne bien claro Maverick Viñales es quién es la referencia a la hora de tratar de pelear por el mundial, Marc Már- LA FIM CONFIRMÓ EL CALENDARIO OFICIAL DE LA PRESENTE TEMPORADA Y SON VARIOS LOS COMPETIDORES QUE ESTRENARÁN EQUIPO, ADEMÁS DE CONTAR CON COMPAÑERO NUEVO. TODOS LOS DETALLES EN ESTE INFORME ESPECIAL. quez. El nuevo piloto de Yamaha ve al actual campeón como el máximo favorito de cara a la consecución del título mundial. "En los test, estudiando los tiempos y las tandas, vi que Marc hizo muchas vueltas y simulaciones de carrera y se ve que está muy fuerte. No quiero que me coja desprevenido, que estemos buscando siempre una vuelta rápida. Al final lo importante es mantener un buen ritmo en la carrera y esa es la base del trabajo en esta pretemporada. La vuelta rápida se logra con poca gasolina y al máximo, pero lo difícil es hacer el ritmo y en eso quiero trabajar", afirmó el flamante piloto de Yamaha.