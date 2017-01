El Celta de Berizzo le dijo adiós al Real Madrid

Fotos EDUARDO BERIZZO.

26/01/2017 -

Celta, dirigido por el entrenador argentino Eduardo Berizzo, eliminó ayer a Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol de España, tras empatar 2-2, de local, y redondear un 4-3 en el global.

Los goles del conjunto de Vigo, que tuvo a Facundo Roncaglia (ex Boca Juniors) y Gustavo Cabral (ex Racing Club y River Plate) de titulares, los marcaron el brasileño Danilo, en contra (44’ PT) y el danés Daniel Wass (40’ ST); mientras que los tantos del equipo visitante los anotaron el portugués Cristiano Ronaldo (17’ ST) y Lucas Vázquez (45’ ST).

Por su parte, el director técnico de Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, condujo a su equipo a las semifinales, luego del empate 2 a 2 frente a Eibar, de visitante, y redondear un 5 a 2 en el global.

Los goles del conjunto de la capital española, donde fueron titulares los argentinos Nicolás Gaitán (ex Boca) y Ángel Correa (ex San Lorenzo), los convirtieron José Giménez (4’ ST) y Juanfran (40’ ST); mientras que para el equipo local, que contó desde el comienzo con Mauro Dos Santos (ex Banfield), marcaron Sergi Enrich (28’ ST) y Pedro León (36’ ST).

Barcelona (1), campeón vigente, y Real Sociedad (0) definirán hoy en el Camp Nou al último clasificado a esa instancia del certamen.