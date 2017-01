Cacho Castaña confesó: "Con la droga te volvés un ser oscuro"

26/01/2017 -

Un día, Cacho Castaña fue muy duro con el líder de Tan Biónica, Santiago "Chano" Moreno Charpentier, quien días atrás salió de una nueva internación por su adicción a las drogas. "Lo vi en un reportaje con Gerardo Rozín y no pudo hilvanar una sola frase. Está bueno que lo muestren para ver cómo quedan con la falopa", afirmó Castaña en el programa La mañana de El Mundo, de Radio El Mundo.

Al otro día, Cacho Castaña fue benévolo con Chano. "Yo tuve la suerte de salir (de la droga), gracias a Dios. Ojalá Chano pueda salir realmente, se lo deseo de todo corazón, porque es un pibe joven y tiene un futuro enorme", dijo el cantante en Desayuno Americano. ¿Qué cambió de una día al otro como para que Cacho modificara sus declaraciones? Quizás, su experiencia personal con las adicciones.

"Yo soy un milagro. Esto que estás viendo es un milagro. Hay que agradecerle a Dios cada día que amanece", destacó Castaña, para enseguida ahondar en sus impresiones. "Estuve dos meses en coma. Tuve una traqueotomía de seis meses. Me operaron tres veces de la cadera. ¡Faltaba que me meara un dinosaurio! Pero desperté. Yo venía de la droga, y de todo eso", admitió.

Después ahondó en cuanto a la influencia de quienes rodean a la persona que sufre algún tipo de adicción. "Los entornos siempre son difíciles: salir del entorno me costó mucho. Con la droga te volvés un ser oscuro, los del entorno son seres oscuros, y todo te lleva a la muerte", advirtió.

Eso sí, compositor y cantante eximio, Cacho realizó una marcada diferencia artística con su colega. "Hay gente a la cual no le gusta como canta Gardel, a mí no me gusta como canta Chano", se mantuvo firme en su primera apreciación, la cual generó polémica en los seguidores del líder de Tan Biónica, como ya lo hicieron los dichos de Sofía Gala, quien también dijo que Chano canta mal.

El autor de Café La Humedad conversó con la prensa luego de un show que brindó en Mar del Plata, y que contó con la asistencia de Mirtha Legrand. "Me encantó que viniera (Chiquita). Además lo disfruta, se divierte como loca: ¡hasta canta ‘La reina de la bailanta’! Increíble. Setenta y pico de almuerzos tengo con Mirtha, más que con mi mujer", bromeó el músico, quien se casó con Marina Rosenthal en agosto pasado.

Después de excusarse de responder preguntas sobre Diego Maradona, ("¡Ni loco! Diego es Diego, ‘cuchame’", explicó), dejó una crítica para el periodismo: "Déjense de hinchar las pelotas. ¡Basta! Basta de Maradona, de la (Verónica) Ojeda, del hijo que no es el hijo, que Diego, que Claudia (Villafañe)... Después empezaron con Fede Bal, con Barbie (Vélez), y con Laurita (Fernández). ¿Por qué no tratan de hacer algo mejor? ¡En este país no se le cae una idea a nadie! Y ustedes le ponen el micrófono a cualquiera", reclamó.

Fue entonces cuando los periodistas lo consultaron sobre la actualidad, en especial por el polémico audio de Cristina Kirchner. "¿Con Cristina qué pasó? Ah, ganó (Mauricio) Macri ahora no, creo -respondió Cacho, irónico-. Los del PRO ganamos. Y bueno, ya está. Ganó Trump. ¿Qué quieren ahora? Se lo tienen que fumar. Y a Macri también se lo tienen que fumar. Y sí, ganamos los del PRO: yo sabía lo que no quería más, no lo que quiero. Y lo que quiero no lo sé, porque me mintieron toda la vida, como a una sirvienta paraguaya. Hay momentos que me dan ganas de tomármela de tanta porquería. Estoy podrido de los cortes de calle, de los piquetes, de los sindicatos... Pero bueno, hay que tener fe y esperanza de que vamos a salir", remarcó.