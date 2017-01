Diego extraña a su nieto

26/01/2017 -

Diego Maradona (56) se animó a desplegar su magia en un "picado" junto a Rocío Oliva (26) y a Jana Maradona (20). La remera azul que lució para identificar el equipo para el que jugó decía "Babu" en el pecho, el modo en que su nieto Benjamín Agüero (7) lo llama, lo cual motivó a Maradona a hablar de la falta de contacto con sus otros hijos y su nieto.

"Es un dolor en el alma, pero la vida es así, hay que tomarla como viene. Cuando volví a la iglesia y hablé un montón de cosas con Francisquito (sic), él me dijo que el perdón viene solo. Y Diego Junior vino solo, Jana vino sola, estoy contento. Y si mañana viene el perdón por parte de Gianinna o de Benjamín, o yo le tengo que pedir permiso (sic) de rodillas a mi nieto, lo hago sin ningún problema. Me muero por verlo", reconoció.

Entonces, confesó sus deseos de ver a su hijo menor: "A Dieguito Fernando también me muero por verlo, pero ahí hay otro problema. Me duele decirlo, pero ahí tenemos un problema de familia. Yo quiero solamente a Dieguito y nada más. Después, los demás, laburen como laburen, es un problema de ellos", dijo.

Así, el astro justificó que su ausencia se debe a que Ojeda se alejó del hogar más de lo acordado, razón por la cual no duda en recurrir a la Justicia: "Lo que pasa es que no se lo puede sacar más de 110 kilómetros, y Mar del Plata está más lejos de los 110 kilómetros. Entonces, quieren ganar tiempo para traerlo para acá. Yo no me chupo más el dedo. Ahora, directamente vamos a los abogados, y si tengo que pedir a Dieguito, lo voy a pedir. Estoy dispuesto a pedir la tenencia, seguro que sí", advirtió.

Por otra parte, Diego descartó radicarse en el país entre risas cómplices con su mujer: "Yo no puedo vivir en Argentina porque tengo casa en Dubai, Zurich, Italia, China", señaló.

Además, Maradona negó que el Papa haya influido en su decisión de reencontrarse con Junior: "Es mentira que Francisco me ayudó a que me reconcilie con Junior. Eso es una chanchada que inventan algunos para hacerse fama. La relación con Diego Junior está fenomenal, pero porque yo quise y él quiso", aclaró.