Abel Pintos prepara para la Salamanca un repeRtorio que liga su imagen con la de un cantante pop español

Abel Pintos mostró en Cosquín un show que lo pone, por momento, más cerca de un cantante pop español que del joven que surgió a fines de los 90 como una de las voces más prístinas y delicadas del folclore argentino. Y es precisamente esta suerte de "españolización", la que traerá este año al Festival de La Salamanca, que se desarrollará en el Club Sarmiento de La Banda del 2 al 6 de febrero, con una imponente cartelera de grandes artistas.

Pintos, que efectivamente gana espacio en el mercado discográfico de la península Ibérica, adonde viajará en mayo para una gira con la que presentará su último material se deja incluso conquistar por algunos modismos españoles, que quedan al descubierto cuando habla.

La veta de un pop latino romántico, existencial, intimista y con alardes de preciosismo lírico queda a tono con la vestimenta que Pintos elige lucir sobre el escenario. Así lo mostró en el Atahualpa Yupanqui adonde se mostró con calzas negras y saco blanco con ribetes en lentejuelas negras, que se prolongaban a la guitarra.

Al Festival de La Salamanca traerá indudablemente un vestuario similar, y también sus nuevas canciones: "Cómo te extraño" y "Pájaro cantor", dos hits de su álbum lanzado en octubre pasado, que comenzará a presentar oficialmente en una gira por Argentina y España cuando concluyan las actuaciones de los festivales de verano, donde es la figura más convocante de todos los escenarios.

"Este nuevo giro en mi repertorio no es algo que alguien me haya pedido ni que me impusieran sino que tiene que ver con una curiosidad y una necesidad musical propias", explicó Abel sobre este corte de los lazos que unían su carrera al canto de raíz dentro del que surgió.

"Me crié escuchando muchos géneros musicales y para mí desplegar estos distintos géneros se transformó en una necesidad y además me divierte; me encanta hacer pop y también me encanta hacer folclore", aseguró.