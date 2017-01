Graciela Alfano conquista el Reino Unido con sus selfies al desnudo

26/01/2017 -

Graciela Alfano se tomó en serio su papel de "Troyana hot" en la obra "Los Corruptelli" que protagoniza en Carlos Paz junto a Fabián Gianola, Christian Sancho y Pablo Alarcón, y cada tanto sorprende en las redes sociales con fotos sensuales, provocativas y con casi nada de ropa, o simplemente desnuda.

Es así como Graciela sigue sorprendiendo a todos, pero sus límites exceden la Argentina. Ahora, las fotos donde se muestra completamente desnuda y que ella subió a sus cuentas personales en el universo online llegaron incluso al Reino Unido.

El pasado 17 de enero, Graciela Alfano (64) había hecho subir la temperatura en Twitter con una selfie que la mostraba como "Dios la trajo al mundo".

"Éste es el resultado de una vida sana y saludable", escribió la actriz en la descripción de la publicación. La foto no tardó en aparecer en los principales sitios de espectáculos nacionales, y ahora en el sitio inglés Daily Mail.

El portal de noticias se hizo eco de las publicaciones de Alfano bajo el título "Actriz de 64 años aturde a los fans compartiendo fotos desnudas de su impecable cuerpo e insiste en que todo se reduce a ‘una vida sana’ (pero no todo el mundo está convencido)".

El texto explica que "Graciela Inés Alfano Casanova es una actriz argentina, presentadora de televisión y modelo que compartió fotos de ella totalmente desnuda en su casa en la ciudad de Villa Carlos Paz". Aclaran también que ella mantiene su cuerpo gracias a su "vida sana".

Sin embargo, la publicación parece descreer de la belleza natural de Alfano y publica, a su vez, varios comentarios de usuarios donde aseguran que usa Photoshop o que la Alfano tiene "cientos de cirugías". "Una vida saludable y silicona, liposucción, cirugías y Photoshop", criticó un lector.

"No lo puedo creer. Me pareció fantástico pasar la frontera y que se tome en cuenta el fenómeno que de alguna manera soy". Esas fueron las primeras palabras de Graciela Alfano cuando se enteró, a partir de Teleshow, de que estaba en los portales extranjeros.

Y sobre las dudas de que su belleza sea el resultado de una vida sana, Graciela aclaró, sin enojarse: "Nunca dije que era sólo producto de una vida sana, esa es una interpretación de ellos, pero sin una vida saludable no es posible tener el cuerpo que tengo", comenzó diciendo.

Luego agregó, entre risas: "Cada uno tiene derecho a interpretar lo que se le de la gana. Hay muchos factores, es un poco inmaduro pensar que es uno solo, porque la cirugía tampoco hace milagros, algunas partes no las levantás más".

Lo cierto es que la vedette de Los Corruptelli no miente y asegura que se ha hecho algún retoque: "Claro que sí, también me tiño las canas, hago radiofrecuencia... las cosas que tenemos al alcance para ser más bellos". Sin embargo, tiene una rutina y una forma de llevar la vida que no se puede omitir: "Lo más importante para mí es lo de adentro: la energía que tengo, la juventud", remarcó.

¿Qué es lo que hace para lucir tan bella? "Nado todos los días una hora y media. Es un ejercicio muy bueno para las personas más grandes porque no tenés que llevar peso y al mismo tiempo te elonga. También hace años que voy a médicos nutricionistas. Siempre fui una persona muy cuidadosa de mi cuerpo porque sabía que me tiene que durar hasta el final", confesó con mucha gracia.

Y reveló: "La dieta la voy modificando con la edad. Esto no implica no tener permisos... tengo permitidos para festejar fin de año, por supuesto. También hago meditación que te va sacando toda la porquería de la cabeza, los malos pensamientos -los malos para uno- tipo picasesos. Muchas veces los problemas no tienen solución y te bajan la energía, y uno la necesita para tener una buena autoestima, porque sin una buena autoestima no te cuidás", concluyó.