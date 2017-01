El despectivo comentario de Randazzo para negar que se sume a Cambiemos

Fotos Florencio Randazzo utilizó duras palabras.

Hoy 12:47 -

El ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, negó de forma contundente y con una frase homofóbica, los rumores que indicaban que podía sumarse a Cambiemos, partido dirigido por el actual presidente Mauricio Macri.

"No me voy a hacer puto de grande. ¿Qué tengo que ver con el PRO? Yo soy peronista, tengo una conducta, no soy un saltimbanqui. ¡Monzó no me va a decir a mí adónde tengo que ir! Ni en pedo, que no me jodan", dijo en diálogo con la prensa.

Luego dijo que si había escuchado las versiones que indicaban que querían sumarlo, pero aun así insistió en que no le ofrecieron ser parte de ellos.

Te recomendamos: Las 4 medidas de Macri para combatir el delito

Finalmente se despidió con duras críticas a Scioli y a Cristina: "El peronismo alimenta chantas, como al chanta de Scioli. ¡Yo se lo decía a ella! Es un chanta, es la antipolítica. Es un tipo que no tiene límites, que no hizo nada en la provincia. Es una mentira. Yo con la gente así no tengo nada que ver. Por eso cuando ella no me dejó ir a la primaria yo me fui. ¡Y ella de Scioli pensaba peor que lo que pienso yo! 'Conseguite un candidato', le dije. Que se vayan a cagar, yo me voy a mi casa".