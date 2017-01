Trump: "Si México no paga por el muro, se cancelará la reunión"

Fotos Enrique Peña Nieto y Donald Trump en la única reunión que sostuvieron en tiempos de candidatura del actual presidente estadounidense.

26/01/2017 -

El próximo 31 de enero, estaba pactada una visita por parte del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, para mejorar las relaciones y propiciar el "nuevo diálogo" entre los dos países. Sin embargo, Donald Trump volvió a cargar contra México y la reunión, por el momento, quedó en suspenso.

El día de ayer y tras la firma por parte de Trump del decreto para comenzar la construcción del muro, Peña Nieto recibió los pedidos en su país para no realizar la visita a Washington. Además, el líder mexicano se expresó en los medios: "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar con la construcción de un muro que desde años lejos de unirnos, nos divide. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro" aseguró firme el mandatario.

Te recomendamos: "Trump firmó el decreto que ordena la construcción del muro"

Ante esto, Trump utilizó esta mañana su cuenta de Twitter para responder. "Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares. El Nafta -que sería la representación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- ha sido un trato de un solo lado desde el comienzo con números enormes de pérdidas de trabajos y en compañías. Si México no quiere pagar por la tan necesaria pared, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión", afirmó el presidente a través de dos twits.

Por su parte el Secretario de Economía mexicano Ildefonso Guajardo, que se encuentra en la capital estadounidense para iniciar diálogos entre ambos gobiernos por una posible renegociación del tratado comercial, aseguró que los funcionarios de ese país se mostraron "receptivos" ante sus puntos de vista, en contrapartida a la tensión que muestran los respectivos presidentes.

Por otra parte, el Secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, alertó que si se concreta la cancelación de la reunión, traería más "incertidumbre" a los mercados de la que ya hay tras la asunción del empresario.





The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017