El dólar cerró estable a $ 16,24

26/01/2017 -

Parece que la escasa fluctuación del dólar llegó para quedarse en el corto plazo debido al previsto ingreso de dólares vía colocación de deuda por parte del gobierno nacional. Eso explica porque el billete volvió a cerrar este jueves sin cambios a $ 16,24 en agencias y bancos de la city porteña.

Sumado a eso, hubo una menor presión sobre el tipo de cambio a raíz de la licitación de Letes, que realizó el Gobierno este jueves.



Tanto es así que, con esos dos factores presentes, la divisa mayorista, retrocedió tres centavos y medio a $ 15,94 en una rueda donde la oferta se fortaleció en la última hora por las ventas de bancos y empresas, que optaron por suscribir esos títulos en pesos.



En ese contexto, el volumen cayó un 20% a u$s 304 millones porque a los exportadores están liquidando "muy pocos dólares diarios, que no llegan a los u$s 100 millones", destacaron desde ABC Mercado de Cambio. A su vez, como la demanda no se queda atrás, la divisa se mantiene por encima de los $ 15,90.





La cotización actual, no obstante, parece incumplir los pronósticos que sobre el final de 2016 estimaban en el mercado de un dólar mayorista por encima de los $ 16, cercano a los $ 16,30. Incluso, afinando el lápiz, ahora prevén que el piso podría ubicarse en el $ 15,80.

En el segmento paralelo, en tanto, el blue cedió cinco centavos a $ 16,80, su menor valor en casi dos semanas, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" baja seis centavos a $ 15,94, mientras que dólar Bolsa desciende cuatro centavos a $ 15,95.