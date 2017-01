FÚNEBRES | 27 de Enero de 2017

Hoy 21:31 -

FALLECIMIENTOS

- Ema Llarull (La Banda)

- Tomás Ariel Zelarayan

- José Manuel Infante

- Porfiria del Valle Ibáñez (Pozo Hondo)

- Luisa Adela Correa de Gómez (Las Termas)

Sepelios Participaciones

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Dr. Carlos Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez y su esposa Nélida Raab participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su madre Esmeria Suárez, hnos. Víctor Hugo y Jorge, su hija Rocío Infante y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cement. La Piedad, casa de duelo Fac. Viano Nº 195, Bº 8 de Abril. Serv. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LLANOS DE ROMANO, CLEMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su hijo Daniel, su esposa Angélica, sus nietos Daniela y Santiago y Bisnieta Pía Lujan participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 10,30 en el cementerio Jardín del Sol.

LLANOS DE ROMANO, CLEMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su hermana Elva Llanos y sobrinos Verónica y Estela y sobrinos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS DE ROMANO, CLEMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Tato Castagna y flia. participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan p a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

LLANOS DE ROMANO, CLEMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Su cuñada Dollu y sobrinos David y Ana y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y familia acompañan a su mamá Chichí con mucho cariño en estos tristes momentos.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Antonio Aboslaiman, Luisa Josefina Paz e hijos: Augusto, Josefina y Federico participan su fallecimiento y acompañan a su madre, hermanas e hijos en este momento tan doloroso, rogando por la resignación de la querida Chichí y de toda su familia ante la Sentida Ausencia del Gordo. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dr. Carlos Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Eliseo C. Monti, esposa Rosa Isac, e hijas María Luz y Rosina Monti participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Adriana Alegre Rojas, sus hijos Ignacio Agustín Castiglione y Clary del Carril y las pequeñas Delfina y Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia, en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia participan y acompañan a Gaby, hijos y a su nieta con mucho pesar. Ofrecen oraciones en su memoria. Dios le dé el descanso eterno.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Poli Nasser participa su fallecimiento y acompaña a su mamá, a sus hermanas, a Gaby y sus hijos compartiendo con ellos todo su dolor.

Que brille para Alberto Ramón la luz que no tiene fin.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ricardo Martín Rottjer, Adela Navelino; sus hijos Martín y Ana María Arce; Guadalupe y Santiago Barroso, Javier y María Florencia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano; sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Tití y sus respectivas familias acompañan a su amiga Chichí, Graciela y Cecilia, ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Pablo Drube, Sandra Ausar de Drube, junto con sus hijos María Cristina, Julieta, Pablo, José y Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Chichí, Cecilia, Ceci, Gaby, Javier y Tomás. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Sara Beatriz N. de Hounau participa con pesar su fallecimiento y acompaña espiritualmente con cariño a su mamá Sra. Martha Chamas de Llapur y toda su familia, en momentos tan dolorosos por la pérdida sufrida. Ofrece oraciones por el descanso en paz de su hijo y para que Dios conceda pronta resignación a toda sus deudos.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar sus hijos Francisco y Florencia Boucard, María Emilia y José Milet y José Antonio acompañan con mucho cariño a toda la familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Jorge Manuel Argañaras , su esposa María Susana Benavente; sus hijos Jorge Francisco, María Susana y Santiago con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Zavalía, su esposa María Mercedes Benavente; sus hijos Gustavo, Francisco y Agustín participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Marilena Cantizano de Montiel, hijos y nietas acompañan a la familia con el cariño de siempre.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "El que cree en Mí no morirá jamás...". Acompañan a su madre Chichí y flia. la irreparable pérdida de su hijo Alberto. Teresa Azar y flia. Ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ana y Fernando, Solange y Ezequiel, Clement y Francis despiden a su querido y muy estimado primo, y acompañan con gran cariño a Javier, Tomas, Chichí, Graciela, Cecilia y Tini. Ruegan una oración en su querida memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Dr. Carlos Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. La Promoción 77 del Colegio Belén participa con dolor su fallecimiento y acompañan a Mónica en este doloroso momento.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Roli Moreta y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del dilecto amigo y acompaña a sus hijos en este momento de tanto dolor. Descansa en paz.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. La Honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa, Plantel Profesional de Liga Nacional, distintas disciplinas del Club, D. técnicos y empleados de la Asociación Atlética Quimsa participan con dolor el fallecimiento del ex jugador de Básquet de la Selección Santiagueña de Básquetbol. Ruegan una oración en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Tony y acompañan a su esposa Tere, hijos y demás familiares en estos difíciles momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Héctor Raúl Mulki y Hugo Eduardo Mulki participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia, rogando pronta resignación. Se eleva una oración en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Chuchi Cura y Juan Delicio Camuz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. La comisión directiva del Club Juventud BBC despide los restos de un gran amigo y uno de los grandes jugadores que pasó por la institución Antonio "Tony" Tozzi, que en paz descanse. Elevamos una oración en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Marcelo Curi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Marcelo Curi, Ramiro Chedid, Sebastián Juri, Raúl Amadey, y Jorge Zahorski participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Caruchi de Amado, sus hijos Eduardo y Luis participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Susana Moreno y sus hijos Santiago, Paula María y Francisco participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su amiga Gabriela. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Horacio Goytía y flia. despiden con dolor al Amigo Tony, extraordinario jugador e ídolo Cordobés y Santiagueño, de la época Gloriosa del Basquet de nuestra Provincia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOZZI, ANTONIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Raúl Jiménez y flia. despide con profundo dolor a su amigo y compañero de juventud BBC, rogando por su eterno descanso y acompaña a su flia. en este difícil momento. ruega oraciones en su querida memoria.

ZELARAYAN, TOMÁS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Sus padres Walter y Sonia, su hno. Francisco, sus abuelos, sus tíos y primos. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

Invitación a Misa

ARIAS, ÁNGEL ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/16|. El amor nunca muere" mi vida. A un año de tu ausencia física que tanto duele, le pido al Señor que nos ayude a conseguir cristiana resignación que necesitamos todos los miembros de esta familia y al grupo de amigos indescriptiblemente como siempre "hermano de la vida" y juntos parecieron un ramillete de bellas flores en entremezcladas con lágrimas y sonrisas, por los felices momentos compartidos en el fútbol, básquet, gimnasia y cuantas otras disciplinas deportivas se presentaban. Reciban ustedes nuestro agradecimiento por todo lo que significó para nosotros, como así también a todos los que nos acompañaron en todo este tiempo, porque nuestro querido Pololo Arias se merecía esto y muchas cosas más, por su hombría de bien, amabilidad, honestidad, simpatía y por sobre todas las cosas de al servicio del prójimo. Su esposa Silvia del S. Sosa Arias, hijos Adrián, Ma. de los Ángeles, Ma. Belén, Ma. Silvia.; hija política Ma. Cristina Albornoz, nietos Lionel y Constanza invitan a todos nuestros familiares y conocidos a participar de la misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

CORONEL, EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/10|. Su esposa Blanca Galván, sus hijos Edgar y Blanca Herminia, sus hijos políticos Claudia Díaz y Lucas Sayago, sus nietos Florencia, Edgardo, Abraham, Máximo y bisnieta Linette invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia La Merced, al cumplirse 7 años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, MARGARITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Sus nietas y nietos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo Bº Libertad, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RAED DE POIDOMANI, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/16|. Su esposo Ángel Poidomani, su hija Isabel Poidomani de Azar, su hijo político Jorge Azar y sus nietas María de los Milagros Azar Poidomani y María del Rosario Azar Poidomani, hermanos, sobrinos; sus incondicionales acompañantes Sandra, Laura y Jessica invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, JORGE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/16|. Su esposa Teresa Ibáñez, sus hijos del corazón; nietos del corazón y todos sus seres queridos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 1º aniversario de su fallecimiento.

URQUIZA, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/15|. Dios miró alrededor de su jardín y encontró un lugar vacío, Él entonces miró a la tierra y vio una cara cansada y triste, Él puso sus brazos alrededor de ti y te levantó para que descansaras, el Señor sabía que tú estabas sufriendo, Él sabía de tu dolor, Él sabía que vos no sanarías en la tierra, el vio que tu camino era difícil de andar, Él cerró los ojos y murmuró que la paz esté contigo, por eso papi más allá de los recuerdos queda en mi memoria un gran maestro que me enseñó que la vida tiene un valor incalculable, que me enseñó a como levantarme. Me enseñó como llorar me enseño a reír y me enseño a personar. Ninguna palabra es suficiente para decirte cuanto te extraño, pero ningún minuto es lo suficiente rápido como para no pensar en vos, así que papi, más allá de los suelos y más allá de toda esperanza mándanos todas tu bendiciones, apoyo y cuídanos como el ángel que eres. Su esposa Blanca, sus hijos Yani, Maxi, Lorena y Erica; sus nietos Thian y Jazmín y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Virgen del Valle.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GUTIÉRREZ, MARIO EDUARDO (Oncoy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/10|. Querido Hermano hoy a siete años de tu inesperada partida, dejándonos un gran dolor, te recuerdan tus hijos, tu hermana Michi, tus sobrinos Roxana y Gustavo. Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Claudio, quiero contarte que desde tu partida no me sale más sangre de la Nariz pero si sangra permanente mi corazón y con mucho dolor, solo la mamá lo sabe. Nunca lo pensé así, pero en esta no hay lógica ni deseos, en la voluntad del Padre Dios. Con su ayuda y seguramente que con la tuya también me mantengo de pie ¡Este vacío es lo más grande ! Imposible de llenar. Te cuento también que todos los 27 me preparaba para ir a visitarte, pero el último 27 me pasó algo que resulta increíble; Ya habíamos caminado con la Dorita casi la mitad y largaron el Riego, yo me asusté y sentí impotencia, desesperación, bronca, indignación y no sé que más, gritaba. La Dorita trataba de calmarme conociendo mi problema de salud., quedamos empapadas de la cabeza a los pies. Apareció un obrero, todo estaba dicho al vernos, aunque las palabras estaban más que sobradas, no nos callamos y nos respondió que cumplen ordenes., Pregunto; Tanto el que da las ordenes como el que cumple, a puertas abiertas no pensaron que podría pasar ! . El ingreso de la Gente es durante el Horario, de acuerdo a las necesidades o los deseos que cada uno tenga. Miguel que nos esperaba en el Remis tampoco podía entender, le mojamos el asiento lo que le impidió seguir trabajando esa mañana. Desde la Casa y después de tranquilizarme 4214262. Llamé para contar lo sucedido y pedir para comunicarme con el responsable, insistí varias veces, la Cecilia lo hizo personalmente y nada sucedió. Ahora, la Mamá espera que no vuelva a pasar. (Regando mientras las puertas están cerradas) Seguirá visitándote, si Dios así lo permite. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Te quiero, Un Beso Grande. Oraciones en su memoria.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LLARULL, EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. "EL Reino de los cielos recibió hoy a un alma noble". Lorenzo Marcos, Rosa y Gustavo participan con pesar el fallecimiento de Ema y ruegan al Altísimo que dé fortaleza y resignación a sus hijas.

Invitación a Misa

----------------------------------------

NICOLETTA, ANA MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/14|. Su esposo Chito Schrager, su hija Silvana, su hijo político Piki Jozami, sus nietitos Tirsa y Benjamín, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al conmemorarse tres años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos del Colegio Secundario Cristóbal Colón participan su fallecimiento y acompañan a su padre "Don Pedro" en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA DE GÓMEZ, LUISA ADELA (Licha) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Su hermana Julieta Correa, hno. pol. Tomas Escobar, sobrinos Daniel, Adriana y Carolina Escobar., Cecilia Jorge y Eduardo Salthu, sobrinos nietos Virginia, Juan, Nicolás Escobar y Matías Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Termas de Rio Hondo.

CORREA DE GÓMEZ, LUISA ADELA (Licha) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Sus sobrinos Daniel Escobar Correa, Cecilia Jorge, sobrinos nietos Maria Virginia, Juan Ignacio y Nicolas Escobar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Teermas de Rio Hondo. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE GÓMEZ, LUISA ADELA (Licha) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Su sobrina Ahijada Adriana Escobar Correa y su hijo Matías Villalba Escobar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Termas de Río Hondo.

CORREA DE GÓMEZ, LUISA ADELA (Licha) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Su sobrina Carolina Escobar Correa y Eduardo Salthu participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Termas de Río Hondo.

IBÁÑEZ, PORFIRIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. Mamá te fuiste dejándonos un dolor muy grande. Nunca te olvidaremos. Sus hijos, yerno, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su querida memoria y por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Pozo Hondo. Serv. Abraham Gubaira S.R.L.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Dr. Miguel Ángel Torres Costilla y Nené Bravo Almonacid e hijos participan con profundo dolor sus fallecimientos, acompañamos a la familia en este momento de profundo dolor ¡Descansa en paz!

PÉREZ VDA. DE PERALTA, GUILLERMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Amiga Reina Viviana Peralta te acompaño en tu dolor por el fallecimiento de tu madre y ruego a Dios cristiana resignación ante la irreparable pérdida. tu amiga de siempre Tere Morales.