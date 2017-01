Difundieron el vídeo de una discusión entre miembros de la cooperativa de estacionamiento

Fotos GRUPOS. En el vídeo se puede observar dos grupos antagónicos, discutiendo sobre una aparente denuncia.

27/01/2017 -

Usuarios de la red social Facebook difundieron y compartieron un video de una supuesta pelea entre cooperativistas del estacionamiento, en lo que sería su sede en el Mercado Unión.

En la discusión intervienen varios empleados y se escuchan gritos y fuertes insultos entre dos mujeres, una que se defiende atacando a la otra que supuestamente formuló algún tipo de acusación en su contra.

Varias personas se encargaron de registrar todo con sus celulares, incluso una de las protagonistas del enfrentamiento.

El tenso enfrentamiento verbal terminó, aparentemente, de la peor manera, ya que la intensidad de la discusión derivó en un enfrentamiento físico luego de que la denunciante o acusadora intentara quitarle el celular a la denunciada al mismo tiempo que la invitaba, nada gentilmente, a salir a la calle, con evidentes intenciones de dirimir sus diferencias de manera más "contundente".

Feroz

En la grabación que se realizó aparentemente con algún celular, parte del intenso diálogo que mantienen las mujeres que se enfrentan, se puede escuchar cómo se defiende una de ellas supuestamente acusada de alguna irrgularidad: "Traé la prueba. Traé la prueba. ¡Traé la prueba!", para luego reclamar: "Vos ¿qué vienes a hacerte la mala, ah?".

A lo que le responde: "No. Soy mala. No me hago. ¡Soy! Así que ya sabes...".

Vuelve a la carga la primera mujer, vestida con una remera azul, desde un pasillo a increpar a su interlocutora, que aparece de remera blanca en una oficina, mientras entre ambas hay numerosas personas: "¿Quién te crees vos que sos? ¿Quién te crees vos que sos, que andas hablando? ¿me has visto?", generando la reacción de quien la habría acusado, la cual se para y enfrenta al grupo que rodea a la de azul haciendo gestos obsenos ante la cámara.

Luego la acusada le pregunta si ella la vio en la supuesta irregularidad, a lo que su acusadora le da el nombre de una supuesta testigo, por lo que la sospechada reclama su inmedianta presencia, pero la situación pasa de castaño oscuro, porque la denunciante ya no soporta el hostigamiento.

Hay intentos de cerrar la puerta de la oficina para concluir el enfrentamiento pero ello no hace más que empeorar los ánimos.

La mujer de remera blanca ofrece salir a la calle a arreglar las diferencias y ya la grabación se torna caótica aparentemente cuando le toman el celular a la mujer de azul, se siguen increpando exigiendo que no tomen su teléfono, pero infructuosamente y luego la grabación se corta, en un arrebato de imágenes indescifrables.