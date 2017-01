Stiuso será querellante contra Cristina y Parrilli en la causa por escuchas

Fotos INVESTIGACIÓN. El abogado de Jaime Stiuso, Santiago Bermúdez, dijo que su defendido "temía por su vida", tras conocerse el controvertido audio.

27/01/2017 -

El abogado de Jaime Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, afirmó que los dichos de Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de ‘matar’ al ex espía, que surgen de un diálogo entre la ex presidenta y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, implican efectivamente una amenaza de muerte, y estimó que el otrora director de Operaciones de inteligencia se presentará en la causa como querellante.

Blanco Bermúdez se refirió al audio en el cual la ex presidenta y Parrilli critican las declaraciones de Stiuso en los medios y Cristina Kirchner afirma: ‘a este hombre hay que matarlo’, para luego pedirle al ex jefe de la AFI que revise todas las causas que le ‘armaron’.

El letrado del ex espía opinó que esos dichos siempre implicaron para Stiuso una amenaza de muerte, ‘el lo entendió así, por supuesto, temía por su vida; tanto, que se ausentó del país junto con su familia’, indicó.

Y continuó: ‘No tuvo un episodio de violencia máxima, pero sí episodios relacionados con el temor que uno puede tener; sin ir más lejos, meses antes de lo que le pasó a Nisman, le mataron a un agente en un episodio muy confuso, el famoso Lauchón, y, luego, de una amenaza, otra y otra, una muerte en el medio, y después la muerte de Nisman, se ve más que justificado el temor de que le pueda pasar algo’.

‘Estimo que nos vamos a presentar en la causa; tenemos entendido que hubo una denuncia relacionada con esta escucha y hemos de presentarnos seguramente como querellantes para ejercer nuestros derechos en esa causa’, aseguró Blanco Bermúdez, abogado de Stiuso.