Instituto y Echagüe vencieron a rivales del Sur

27/01/2017 -

Instituto de Córdoba y Echagüe de Paraná ganaron anoche sus respectivos partidos frente a rivales de la Conferencia Sur.

En el Once Unidos de Mar del Plata, Instituto ganó un partido clave como visitante frente a Quilmes por 94 a 87, con una valiosa contribución de Rodney Green (23).

La "Gloria" cordobesa se mantiene en cuarta posición en la Conferencia Norte, con 16 victorias y 12 derrotas.

En el cervecero, se destacó el santiagueño Enzo Ruiz, con 15 puntos en 28 minutos de estancia en cancha.

En el estadio Orlando Butta de Paraná, Echagüe, que marcha último, venció a Boca Juniors por 96 a 72, con destacadas actuaciones de Gelvis Solano Paulino (26) y Derrick Caracter (22).

Para esta noche

Esta noche habrá cuatro partidos: desde las 21, San Lorenzo vs. Weber Bahía (por DirecTV; 21.30, Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Obras Basket, Atenas de Córdoba vs. Peñarol de Mar del Plata y Regatas Corrientes vs. Argentino de Junín.