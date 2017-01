Fotos Bullrich y el hackeo en Twitter: "Seguiremos, hagan lo que hagan"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio explicación sobre el hackeo de su cuenta personal de la red social Twitter, y advirtió que en su área tiene ‘una línea de acción’ y la van a ‘seguir adelante, hagan lo que hagan’. "Me hackearon la cuenta, también pusieron mi teléfono. Quiero decirles que además de la investigación, tenemos una línea de acción y la vamos a seguir adelante, hagan lo que hagan", enfatizó Bullrich. En tanto, manifestó ‘no’ creer que el hecho haya estado vinculado con el acto de ascenso de las Fuerzas Armadas que encabezó junto al presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, y agregó: "Era mi cuenta personal, con una clave normal". Cómo sucedió La cuenta personal de la red social Twitter de Bullrich sufrió poco antes de las 16 un ataque cibernético, con el propósito de emitir insultos y críticas hacia la gestión del gobierno de Cambiemos. Por su parte, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que destacó que "lo sucedido no se condice con las reglas de convivencia y diálogo que fomenta esta institución", por lo que "de manera inmediata, se llevarán a cabo las correspondientes acciones judiciales". "Hemos asumido un compromiso con los argentinos y ningún tipo de acto hará que nos desviemos del camino que estamos recorriendo juntos", indicó el ministerio. En sintonía, Bullrich dijo haber recibido ‘muchísimos mensajes de aliento’ en su teléfono celular, ya que quien realizó el ciber ataque publicó su número telefónico, y retrucó: "Abrieron un canal de comunicación con la gente". "Todos estos temas tienen que ser investigados, no por mi cuenta sino por mi investidura como ministra de Seguridad", enfatizó. La cuenta de Twitter de Bullrich, con más de 326.000 seguidores, comenzó poco antes de las 16 a tuitear una serie de mensajes con insultos hacia la ministra de Seguridad y el presidente Mauricio Macri. "Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad", señalaba el primer mensaje, de una serie de diez, que se emitieron desde el hackeo. Incluso, la cuenta sufrió un cambio en los datos del perfil: "Ministra inútil de seguridad de la Nación. Donde nos mandamos cag.. das y no lo admitimos". Con mensajes como ‘Macri gato’ y ‘Cuenta en manos de [S], ema, saludos a turrosec y @notavago’, quedó en evidencia que la red social no era manejada por Bullrich, de quien se publicó el número de celular e insultos que luego fueron borrados.