Málaga vs. Osasuna, en encuentro adelantado

Fotos COMPROMISO. Málaga, con el defensor Martín Demichelis, se presentará esta tarde en El Sadar para enfrentar a Osasuna.

27/01/2017 -

Málaga, con la presencia del defensor argentino Martín Demichelis, visitará hoy a Osasuna por el partido adelantado de la vigésima fecha de la liga española.

El partido se disputará hoy desde las 16.45 en el estadio El Sadar y será transmitido por ESPN 3.

Málaga, con el experimentado defensor Demichelis, quien la semana pasada en la derrota ante Real Madrid inició su segundo ciclo en el club, suma cuatro caídas en fila y seis partidos sin ganar.

Osasuna, en tanto, ocupa el último lugar en la tabla de posiciones con apenas nueve unidades.

El líder Real Madrid se presentará el domingo ante Real Sociedad, en el estadio Santiago Bernabeu.

Sevilla, el escolta a un punto, visitará a Espanyol también el domingo, mientras que Barcelona, con Lionel Messi, hará lo propio ante Betis en el primer turno.

La fecha continuará mañana con estos partidos: Villarreal vs. Granada, Alavés vs. Atlético de Madrid, Eibar vs. La Coruña, Leganés vs. Celta. El domingo jugarán Athletic de Bilbao y Gijón, mientras que el lunes completarán Las Palmas y Valencia.