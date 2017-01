Schalke 04 abre la fecha hoy ante el Eintracht Frankfurt

27/01/2017 -

Schalke 04, décimo, recibirá hoy a Eintracht Frankfurt, sexto, en el único encuentro adelantado que se jugarán hoy por la 18va fecha de la liga alemana de fútbol de primera división.

Schalke 04 está en el décimo puesto con 21 unidades, 21 menos que el líder Bayern Múnich, que ganó los cuatro últimos campeonatos, en tanto que Eintracht Frankfurt suma 29 puntos.

La fecha continuará mañana con seis encuentros entre los que se destacan el cruce entre Hoffenheim y el escolta RB Leipzig, que con un triunfo igualará en puntos al líder, Bayern Munich, que visitará a Werder Bremen.

Los otros partidos que se jugarán hoy serán Darmstadt vs. Colonia; Ingolstadt vs. Hamburgo, Wolfsburgo-Augsburgo y Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach.