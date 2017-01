Centurión dijo que es difícil reemplazar al "Apache"

27/01/2017 -

El atacante de Boca Juniors Ricardo Centurión admitió en la antesala del superclásico que "para nada es fácil" reemplazar a Carlos Tévez, quien dejó la camiseta azul y oro número 10 para emigrar al fútbol chino.

"Para nada es fácil reemplazar a Tévez; es un jugador extraordinario que nos ha dado mucho, pero estoy tranquilo por la confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico. Me gustaría usar la camiseta 10", expresó el futbolista de cara a la reanudación del campeonato, luego de haber estrenado ese número en el verano.

Centurión aseguró que frente a River en Mar del Plata se verá a un xeneize "muy ofensivo" que dejará "todo en la cancha".

"Donde me ponga Guillermo (Barros Schelotto) creo que lo haré de la mejor manera para el grupo. Estoy ocupando el lugar de (Rodrigo) Bentancur, que no es mi posición, pero me estoy adaptando bien", agregó el jugador en diálogo con ESPN.

Centurión manifestó, además, el deseo de quedarse en Boca más allá del vencimiento de su préstamo en junio, teniendo en cuenta que su pase pertenece a San Pablo, de Brasil.

"Tengo muchas ganas de quedarme en Boca, pero eso ya no corre por mi cuenta y todavía no me comunicaron nada", concluyó en conferencia de prensa.