Fotos Excarcelan a un hombre acusado de violar a su ex

27/01/2017 -

En Centro Judicial Las Termas se llevó a cabo una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal para requerir la prórroga de prisión preventiva de un hombre que está acusado de abusar sexualmente de su ex pareja, el cual además tiene una condena en suspenso en su contra. Pese a los argumentos vertidos por el fiscal, el juez de Control y Garantías resolvió concederle su excarcelación. El grave hecho que se le endilga al acusado habría ocurrido el 3 de noviembre del año pasado. El imputado, quien contaba con una condena en suspenso de un año de prisión -dictada en julio del 2016- fue detenido por orden del magistrado el 10 de noviembre último. El hombre, había entrado por una ventana durante la madrugada a la casa de su ex mujer, quien se encontraba durmiendo en una habitación colindante a la de sus hijos. De acuerdo con el relato de la víctima, ella se sorprendió al verlo en su cama e intentó correrlo, pero el hombre mediante la fuerza física la accedió carnalmente. Luego, la mujer pudo escapar y pidió ayuda a una vecina. El 25 de noviembre la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado; el juez de Control y Garantías, Dr. Sálice, teniendo en cuenta los peligros procesales existentes en el legajo (que cuenta con una condena en suspenso, el posible entorpecimiento, la gravedad del hecho, y haberlo cometido en el marco de violencia de género y que ya contaba con la prohibición de acercamiento sumado a los antecedente el incumplimiento de normas de conducta y los antecedentes prontuariales con 8 legajos por una variedad de delitos), le otorgó por el plazo de sesenta días lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Audiencia Antes de cumplirse los plazos, la Fiscalía solicitó en una nueva audiencia, la prórroga de prisión preventiva argumentando nuevamente dichos riesgos procesales que ya habían sido tenidos en cuenta por el mismo juez y las medidas que restaban realizarse, por ejemplo una pericia psicológica y psiquiátrica al imputado ante el cuerpo médico forense. Sin tener en cuenta lo manifestado por el fiscal, el Dr. Sálice, resolvió excarcelar al imputado, entendiendo que no estaba acreditada la comisión de uno de los delitos atribuidos (abuso sexual con acceso carnal). Ante esto, el Ministerio Fiscal apelará la resolución, al considerar que se vulneraron los derechos de la víctima, una mujer de 31 años.