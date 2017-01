Un chico de 12 años hurtó en dos comercios de Frías y fue descubierto por la policía

Fotos COMERCIO. El negocio que fue "víctima" del chico sobre calle Carlos Pellegrini.

27/01/2017 -

FRÍAS, Choya (C). La policía friense logró recuperar numerosas prendas de vestir que habían sido robadas por un chico de 12 años de edad, "ya muy conocido en el ambiente delictivo", según lo definieron las fuentes consultadas. Igualmente las personas damnificadas no quisieron formular la denuncia ya que el menor no puede quedar detenido y que debe ser reintegrado a sus padres.

Según revelaron las fuentes, todo sucedió cuando policías de la División Robo y Hurto adviertieron en la vía pública que el muchacho llevaba una bolsa blanca, mientras caminaba a la altura de Las Heras y Quintana, en la zona céntrica.

Al ser consultado sobre su procedencia el muchacho argumentó que le habían regalado en las oficinas de la Sedronar aunque se negó rotundamente a mostrar su contenido.

Inmediatamente la policía solicitó la presencia de una testigo que pasaba por el lugar y comprobaron que se trataba de ropa y una riñonera que contenía documentación varia de dos personas, algo que claramente se constituía un robo.

Luego se presentaron en la dependencia las damnificadas de 49 y 59 años de edad, comerciantes, esta última propietaria de un negocio de calle Pellegrini casi General Paz quienes reconocieron las prendas, pero no quisieron formular la denuncia debido a que igualmente es menor de edad y el mismo no quedaría detenido y solamente querían recuperar las prendas y los elementos sustraídos.

En cuanto al menor, quien sería oriundo del barrio Villa Paulina, fue restituido luego a sus padres, igualmente la policía lo tiene identificado y señalado dentro del ambiente delictivo local.