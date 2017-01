27/01/2017 -

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, aseguró que es "una bendición" enfrentar a Racing el lunes próximo a una semana de la derrota 3-0 sufrida en Salta.

"El plantel se quedó con mucha bronca después de la derrota por eso es una bendición jugar contra Racing otra vez", aseguró el entrenador que aún no debutó de manera oficial, en diálogo con ESPN

La nueva edición del clásico de Avellaneda será el próximo lunes en el estadio José María Minella de Mar del Plata desde las 22.

"No soy Copperfield, no hago magia, necesito tiempo. Nadie tiene una receta mágica, pero sí un plan que hay que llevar adelante. La magia no existe, el equipo tiene que empezar a dar respuestas. Confío en que vamos a poder concretar los objetivos", sostuvo el entrenador en relación a cómo trabajará para revertir la mala imagen del conjunto.

Y agregó que intentará "que los futbolistas que están con bajo nivel se recuperen para formar un equipo que inspire confianza".

"Uno está expectante de que se logren los acuerdos por el bien del fútbol, pero por otra parte lo positivo es que un poquito de dilación nos permite ir profundizando las metas y los objetivos que nos planteamos de corto, mediano y largo plazo", reconoció Holan en torno a las demoras en la reanudación del torneo por los conflictos de la AFA.