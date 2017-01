Escobar y Chávez, los "personajes tétricos" del actor Andrés Parra

27/01/2017 -

El próximo martes, a las 22, TNT estrenará "Hugo Chávez, El Comandante", una serie producida en Colombia por Sony Pictures Television inspirada en la historia de quien fue presidente de Venezuela y una de las figuras más relevantes de Latinoamérica en el siglo XXI, en cuyo papel se verá al colombiano Andrés Parra, famoso por interpretar a Pablo Escobar en la serie "El patrón del mal".

"El Comandante", compuesta de 60 episodios de una hora de duración que irán de lunes a viernes, es una apuesta fuerte en el panorama de series latinoamericanas, filmada desde hace ocho meses en calidad cinematográfica en locaciones colombianas como Bogotá, Medellín y Cartagena, con un elenco de más de 600 actores y cientos de horas de imágenes de archivo audiovisual real.

En ella se narrará -de manera ficcional, aclara la producción- los años de mayor repercusión pública de Chávez, desde que comandó un intento de golpe de estado fallido contra el corrupto presidente Carlos Andrés Pérez en 1992 hasta su muerte, el 5 de marzo de 2013.

La expectativa y polémica levantada por esta producción llegó incluso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien el último 15 de enero y en una alocución pública ante el Tribunal Supremo de Justicia de su país la llamó "basura" y convocó a guionistas locales a "reaccionar" y a crear otra opción que diga "la verdad profunda de un hombre gigante como Hugo Chávez".

La principal sospecha de Maduro sobre qué versión de Chávez se verá en "El Comandante" emana del hecho de que la serie es una idea original del escritor Moisés Naím, ministro de Fomento del ex presidente Pérez, quien resistió dos intentos de golpe de Estado pero no a la Justicia de su país, que en 1993 lo relevó de su cargo imputado por malversación de fondos públicos. Quizás sea por esas declaraciones o por la dimensión político-social que sigue teniendo para Latinoamérica Hugo Rafael Chávez Frías que Andrés Parra y el equipo de comunicación de la serie rechazaron todo tipo de "preguntas sobre política" durante el contacto con la prensa esta semana.

En una conferencia de prensa, Parra destacó que si bien aseguró que no sintió "ningún tipo de conexión personal con el personaje, ni amor, ni odio, ni nada", sí admitió que sentía una "responsabilidad gigante".

"Los personajes reales lo ponen a uno en muchos más problemas; con uno de la ficción las decisiones las toma uno y los directores, pero cuando es real hay un montón de expectativa de la gente, y si es famoso o un personaje histórico aún más", dijo respecto a su experiencia no sólo en el papel de Chávez sino en el del narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria en "Escobar, el patrón del mal" (2012). "La búsqueda en la que estoy como actor es poner en la pantalla esos personajes que nos permiten reflexionar, mostrar todo lo que no queremos ver, lo que queremos esconder debajo del tapete y mostrarles a ustedes la tragedia humana. Me gustan mucho los personajes tétricos", manifestó acerca de representar los papeles de Escobar y Chávez, y agregó que le llama la atención como posible personaje el dictador español Francisco Franco. Parra consideró que "El Comandante" es "la historia de Chávez ante el poder y de "cómo nos manejamos como seres humanos ante el poder: Creo que la serie también habla de eso, qué tan fuertes somos como seres humanos para sobrevivir al poder. Me atrevo a pensar que ese primer texto de Chávez cuando dice ‘yo no quiero ser protagonista’ a lo mejor fue muy honesto. ¿Cuándo y qué lo cambió?". Dijo que tras la investigación para su rol descubrió "un poco más de la política de Latinoamérica: salgo un poco menos ingenuo y consciente de los distintos actores que juegan un papel importante en la política".