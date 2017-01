Otro diario británico sorprendido por la belleza de Graciela Alfano

27/01/2017 -

Cuando Graciela Alfano se enteró que Daily Mail había ralizado una nota sobre su belleza, se mostró más que sorprendida. "No lo puedo creer. Me pareció fantástico pasar la frontera y que se tome en cuenta el fenómeno que de alguna manera soy", le dijo a Teleshow. Sin embargo, el medio británico puso en duda que su cuerpo luzca de esa manera a los 64 años a base de vida sana. Al respecto, ella aclaró que si bien se había realizado algún retoque, la clave está en lo que hace: natación, dieta y meditación. Pero la cosa no terminó ahí, porque el reconocido "The Sun" también se fijó en Grace. "Su cuerpo es perfecto, pero a que no adivinas qué edad tiene realmente esta actriz y modelo", escribieron en el sitio. "Modelos y actrices son conocidos por tener cuerpos perfectos, pero Graciela Alfano los supera a todos", se lee más abajo junto a sus fotos. Hay que decirlo, ella luce espléndida, pero lo interesante es que no guarda secretos de belleza ni miente sobre cómo lo logró. Nada una hora y media por día, hace meditación para limpiar "los pensamientos picasesos" y se trata con nutricionistas desde hace años. "La cirugía tampoco hace milagros, algunas partes no las levantás más", le dijo Graciela, con humor a Teleshow, y agregó que lo importante es la energía y la autoestima.