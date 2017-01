Emotivo reencuentro de Diego Maradona con su nieto Benjamín Agüero

27/01/2017 -

Luego de varios meses de estar distanciados, el tan esperado reencuentro entre Diego Maradona con sus hijas, Dalma y Gianinna, sucedió. "Reconciliados", escribió Ángel de Brito en Twitter, dando cuenta del acercamiento, tras las declaraciones del "Diez" en TV, en donde remarcó su intención de ver a su nieto, Benjamín Agüero.

"Es un dolor en el alma, pero la vida es así, hay que tomarla como viene. Cuando volví a la iglesia y hablé un montón de cosas con Francisquito (sic), él me dijo que el perdón viene solo. Y Diego Junior vino solo, Jana vino sola. Estoy contento. Y si mañana viene el perdón por parte de Gianinna o de Benjamín; o yo le tengo que pedir perdón de rodillas a mi nieto, lo hago sin ningún problema. Me muero por verlo", dijo el exfutbolista en "Los Ángeles de la Mañana".

Reencuentro

En tanto, Gianinna, en declaraciones a Ciudad.com destacó: "No entiendo, ¿él cree que le tiene que pedir perdón a mi hijo? Será algo que tengo que hablar con él. ¿Si siento que sus declaraciones me alejan más? No, para nada. Creo que cada uno hace lo que puede", dijo la empresaria, dispuesta a abrirle la puerta de su casa a su padre, quien finalmente se acercó a su hogar y se reencontró con Benjamín".

"El amor, al final, siempre gana. El ‘babu’ en su mejor versión", tituló la hija del "Diez" la emotiva foto que subió a Twitter, en la que se ve a Maradona con su nieto, hamacándose, uno al lado del otro.