Los Tekis enfrentan un gran escándalo tras desvincular a "Pipo" Valdez de la banda

27/01/2017 -

Hace un año había explotado la noticia de un reclamo de cinco madres que aseguraban haber tenido un hijo con Oscar "Pipo" Valdez. En ese entonces, el guitarrista de Los Tekis había manifestado mediante un comunicado su necesidad de tomarse un tiempo hasta "resolver" su "situación". Esa "situación" se extendió por un año y durante su última presentación en Cosquín, la banda confirmó que "Pipo ya no vuelve más".

"Por respeto a los 25 años que venimos a Cosquín y 30 que tocamos juntos, son cosas que lo vivimos para adentro, los trapos se lavan en casa, como se dice. Pipo ya no vuelve, nos sentimos tristes por eso. Pero preferimos seguirlo en la intimidad", afirmó Mauro Coletti, encargado de los vientos y los coros del conjunto jujeño, frente a las cámaras. Las razones que llevaron a Los Tekis a tomar la decisión, como expresaron en la conferencia, es que "el grupo no comparte los mismos valores" que Pipo como para que él continúe en la banda; a raíz de que Valdez recién supo reconocer a sus cinco hijos por vía judicial.

Ante esta situación, algunos medios publicaron que Pipo se había enterado de la noticia cuando vio la conferencia de prensa, algo que él desmintió instantáneamente, y afirmó que él ya sabía que no iba a estar ligado, como músico, a Los Tekis. Otras fuentes comentan que hubo una reunión en la banda para decidir si Valdez continuaba o no, pero que no se sabe si el guitarrista estuvo o no presente.

Lo cierto es que Valdez mostró su enojo y afirmó en la víspera: "Bajo ningún aspecto quiero dejar la formación y que lo hayan hecho (sus compañeros) de esta manera, realmente fue un gran disgusto". En este sentido, el intérprete señaló que no piensa vender la parte de sus derechos de sociedad ya que es uno de los fundadores históricos de Los Tekis.

Valdez confiaba que su regreso, según comentaron allegados al músico, se iba a producir para los carnavales, de acuerdo con el arreglo que había acordado de palabra con sus ahora ex compañeros.

No obstante, la ruleta marcó otro número y la apuesta se definió en distintos términos.

Una y otra vez el músico enfatizó que él quiere seguir tocando ya que, además, allí se encuentran sus raíces. Valdez también habría manifestado a sus allegados que parte de sus últimas actuaciones no le fueron abonadas.

Dicha circunstancia podría generar otra impensada complicación. Es la que está referida al convenio que Valdez suscribió con sus reclamantes en cuanto a las respectivas cuotas alimentarias y que podrían no efectivizarse, en fecha y término, por el cuadro de situación de encontrarse "desempleado". Mientras tanto, respecto del pago referido a las obras sociales de sus hijos, también se vería en la dificultad de llevarlo adelante. Un verdadero rompecabezas judicial.