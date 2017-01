Fotos Con sus propuestas turísticas, Santiago del Estero embrujó a Mar del Plata Con sus propuestas turísticas, Santiago del Estero embrujó a Mar del Plata Con sus propuestas turísticas, Santiago del Estero embrujó a Mar del Plata Con sus propuestas turísticas, Santiago del Estero embrujó a Mar del Plata Con sus propuestas turísticas, Santiago del Estero embrujó a Mar del Plata Con sus propuestas turísticas, Santiago del Estero embrujó a Mar del Plata Con sus propuestas turísticas, Santiago del Estero embrujó a Mar del Plata Previous Next

Con un predio colmado, entre ritmo de chacareras, aromas a empanadas y la mezcla de imágenes del MotoGP de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero presentó una imponente batería de eventos y atractivos turísticos en Mar del Plata, en su día de activación en el ciclo Espacio Clarín y que tuvo una repercusión exitosa traducida en la respuesta de los turistas que durante seis horas acompañaron con atención y aplausos cada actividad presentada.

El evento fue organizado por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia con el apoyo de Jefatura de Gabinete y en representación de la Provincia asistió el Subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa, quien recibió a la prensa e incluso a artistas de otros segmentos, como a los miembros de la Zimbawe Reggae Band, quienes se mostraron interesados y atraídos por todo lo que sucede en la provincia.

Algo del conjuro del tradicional embrujo santiagueño se vivió en la tarde marplatense. La presentación de Santiago del Estero se inició pasadas las cinco de la tarde, cuando comenzaron a mostrarse imágenes del turismo internacional que hoy tiene la provincia. Allí, los presentes pudieron observar en videos las experiencias que pasaron turistas de todo el mundo que vinieron a disfrutar del MotoGP y la WTCC en Las Termas de Río Hondo o más cerca, el Dakar en Monte Quemado. La sorpresa para los presentes se dio por los testimonios de asistentes de Brasil, Alemania, Holanda, Chile o Bolivia que se observaron en los videos.

Luego, Tere Castronuovo interactuó con los turistas en una charla sobre el quichua en Santiago del Estero. En silencio y atentos, los turistas recibieron un folleto explicativo sobre las principales palabras quichuas, mientras que Tere fue comentándoles los usos y modismos en el vocabulario santiagueño con influencias quichuas. "En Santiago, los pueblos, nuestra forma de hablar y hasta los nombres de hoteles tienen palabras o influencias quichuas", contó en una parte de su charla.

Posteriormente, vino otro segmento con la difusión del Santiago Auténtico. A través de videos los presentes pudieron conocer la emoción que embarga a quienes asisten a las festividades religiosas, allí hubo emotivos testimonios de los feligreses a la festividad de Mailín. También conocieron la importancia de los festivales con un resumen del Festival de la Chacarera y la posibilidad que tienen de asistir cualquier fin de semana del año a los denominados "Patios Santiagueños" de Upianita y Froilán.

Después de eso, Tere Castronuovo encabezó las clases de bailes de chacarera, gatos y escondidos. Fue el momento donde el público pasó del respetable silencio de atención, a levantarse de sus sillas y al mejor estilo santiagueño, las pusieron a un costado e improvisaron esos mencionados patios santiagueños para acompañar los pasos de baile que fue contando Tere. Y el Espacio Clarín ya se embrujaba con la música santiagueña. Ahí nomás, el "Indio" Froilán González presentó elementos de construcción de un bombo. Con los turistas ya sentados, uno a uno, fue uniendo y explicando las funciones de esos elementos hasta fabricaron totalmente un bombo en vivo. Incluso, explicó detalles del afinado y hasta terminó ejecutando este instrumentos que media hora antes era solamente un grupo de elementos separados. Esto causó admiración entre la gente, porque en menos de una hora, Froilán relató paso a paso esta fabricación en vivo.

Tras el paso de Froilán, el equipo de promoción de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia contó los atractivos gastronómicos que tiene Santiago del Estero y en forma paralela a los sorteos, comenzaron las degustaciones de empanadas, licores y el dulce de tuna que cautivó a los presentes. En ese momento, en los sorteos se obsequiaron kit de promoción, libros del Martin Fierro en Quichua, CDs musicales, DVDs con los videos turísticos, Habanos fabricados en Villa Río Hondo, pie de camas hechos por artesanas santiagueñas y el final fue el sorteo de un poncho santiagueño fabricado por la telera atamisqueña Berta Ponce, artesana reconocida por la Unesco por su trabajo ancestral. Antes, se difundió precisamente un video con el testimonio de Berta sobre la forma en que realiza su trabajo. El poncho fue ganado por un turista de Quitilipi, Chaco y fue entregado por el subsecretario Ricardo Sosa.

Hasta eso, ya estaba entrada la noche en Mar del Plata y cerca de las nueve de la noche hizo su presentación el Dúo Cuti y Roberto Carabajal. "La chacarera es la reina de la fiesta. Levanta siempre al público. Es la música que más nos define", definió Roberto Carabajal al género santiagueño. Junto a Cuti Carabajal, cerró la noche santiagueña con un puñado de las canciones más emblemáticas, las que se escuchan en las peñas de todo el país.

El dúo interpretó clásicos como "Las manos de mi madre", "Chakay manta" y "Hermano Kakuy", entre otras. "Santiago del Estero tiene un puente. Separa las ciudades de Santiago y La Banda. Es uno de los más famosos del mundo, junto al de Brooklyn", bromeó Cuti, antes de interpretar "Puente carretero". El final fue con "Déjame que me vaya" y "Entre a mi pago sin golpear". “Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera no ha de cantar lo que muy dentro no sienta" reza la chacarera. La noche terminó a puro baile. A puro embrujo de la tierra santiagueña.

Posicionar turísticamente a Santiago

Al final, el Subsecretario de Turismo de la Provincia, Ricardo Sosa, trasladó los saludos de la Gobernadora Claudia de Zamora, destacó el apoyo de la Jefatura de Gabinete de la Provincia para la realización de este evento y mencionó que estas acciones "siguen posicionando turísticamente a Santiago del Estero porque estamos llevando a estos destinos todo lo que tenemos, todo lo que somos y sobre todo lo que sentimos, mostrar nuestra cultura, nuestra música, nuestra gastronomía y sobre todo nuestros eventos deportivos y los atractivos turísticos no hace más que estimular profundamente en los turistas el deseo de visitar Las Termas de Río Hondo, la Capital, Villa La Punta o en síntesis todo lo que tiene nuestra provincia".

Resumió que este 2017 se inició con muchísima actividad para posicionar turísticamente a la provincia desde el primer día del año, tal cual son los lineamientos de la Gobernadora, Claudia de Zamora. "Las Ferias Dakar y la Competencia del Dakar del 1 al 3 de enero nos pusieron en la vidriera mediática y además se produjo un importante impacto turístico y económico en el norte santiagueño; el 6 de enero hubo una acción simultánea con el Festival de la Chacarera en Santiago y el apoyo a la noche santiagueña en el Festival de Jesús María, que además fue transmitido en vivo por la TV Pública, mientras que ambos eventos fueron transmitidos en simultáneo por radios nacionales con una audiencia superior a las 3 millones de personas en todo el país”, rescató.

“Y en este caso, este 26 de enero trabajamos con esta acción de posicionamiento en Mar del Plata y en forma paralela, este mismo día se apoyó la noche santiagueña en el Festival Nacional de Cosquín en la celebración de los 50 años de Los Carabajal”, apuntó el funcionario provincial.