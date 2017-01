CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Enero 2017

Hoy 21:40 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 NICK JR. (CONTINÚA)

12.30 CINE. WINN DIXIE, EL PERRO SONRIENTE

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. MINI ESPIAS

19.30 CINE. MISS SIMPATIA

21.30 CASADOS CON HIJOS

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS

22.30 CASO CERRADO-SIN CENSURA

00.15 GRAVEDAD ZERO

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 COMO ANILLO AL DEDO





CANAL 14

11.00 RECORDANDO

12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 EN ARMONIA

19.30 BÁSQUET CAPITALINA

21.00 EL PODIO

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO Vs. SAN MARTÍN - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO Vs. SAN MARTÍN

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

PELÍCULAS

CINEMAX

04.18 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN

04.50 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

07.00 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA JAMÁS

08.39 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

10.36 ACADEMIA DE VAMPIROS

12.49 LA CASA DE AL LADO

14.56 LAS TORTUGAS NINJA

16.41 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

17.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

22.00 TITANES DEL PACÍFICO





TCM

05.00 ALF

05.30 ALF (TEMPORADA 3)

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 ALF

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 LA PANTERA ROSA

13.10 GANAR O MORIR

14.50 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

16.50 ESCAPE DE NUEVA YORK

18.40 DOCE DEL PATÍBULO

21.00 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

23.05 EL CAMINO DE LOS SUEÑOS





TNT

03.41 ATAQUE EXTRATERRESTRE

05.08 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

06.39 SIN RESERVAS

08.30 EL HOMBRE ARAÑA

10.36 RALPH, EL DEMOLEDOR

12.24 ENCANTADA

14.17 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

16.08 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

18.17 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

20.05 LOS PITUFOS 2

22.00 LOS INDESTRUCTIBLES

23.56 ASESINOS DE ELITE





SPACE

00.01 OUTPOST III. MISIÓN SPETSNAZ

01.40 LA PROFECIA DEL NO NACIDO

03.08 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE

04.35 OUTPOST III. MISIÓN SPETSNAZ

06.28 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

09.32 LA HUESPED

11.47 ROBIN HOOD

14.22 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

16.34 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

19.42 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

22.00 FRANCISCO VARGAS VS. MIGUEL BERCHELT





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

12.50 DETECTIVES MÉDICOS

13.20 GUERRA MUNDIAL Z

15.40 EL TURISTA

17.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

21.00 KICK-ASS 2. CON UN PAR

23.05 GUERRA MUNDIAL Z

01.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

A DÓNDE IR

CASA GARMILLA

(ESPAÑA Nº 462)

HOY, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, FABIÁN MONGES Y RODDY MONTENEGRO VOLVERÁN A JUNTARSE PARA RECREAR ‘SANTIAGO DÚO’, FORMACIÓN QUE INTEGRARON DURANTE AÑOS RECORRIENDO ESCENARIOS DEL PAÍS. EL DÚO RECREARÁ LOS TEMAS QUE INTEGRAN EL DISCO “IDENTIDAD” Y OTROS CLÁSICOS. TAMBIÉN ACTUARÁ CIRO BRAVO.









CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ HOY, A LAS 23.30, ACTUARÁN SONKOI BANDEÑO, TRÍO SAN FERNANDO Y JUAN CARLOS ROVELLI.





DELFINA RESTOBAR

(AVDA.ROCA 353)

+ HOY, LA BUMBASTIK10, BUFLOW DREAD Y ZORROGUETO.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

RESIDENT EVIL (2D): TERROR,ACCION. (+16 años)

HOY - 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

ASSASIN ‘S CREED (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Subt)

ASSASIN ‘S CREED (2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/02- 19:30 (subt)

RESIDENT EVIL (3D): TERROR,ACCION. (+16 años)

HOY Y MAÑANA - 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

UN MONSTRUO VIENE A VERME (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY -16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA -20:40 (Cast) 22:50 (Cast) 00:50 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D): ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY - 17:00 (Cast)

VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA - 19:10 (Subt) 22:00 (Subt) 00:50 (Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA - 22:20 (Subt) 00:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

ASSASSIN’S CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10