Adicciones y palabras

28/01/2017 - ¡Buen día! Ya se sabe que la palabra, bien usada, es el combustible del amor. Cuando ella falta, se buscan sustitutos. Al respecto me permito transcribir una buena reflexión de Juan Pablo Berra, experto en materia de adicciones. “La palabra adicción quiere decir a: sin; dicción: palabra. Las adicciones al alcohol, a la marihuana y a la cocaína, y a las otras adicciones legales como la TV, la computadora, los ¡jueguitos’ y el trabajo, entre muchas otras, ocupan el lugar que deja la palabra, la comunicación vital y el contacto profundo con los vínculos más cercanos. Por medio de las adicciones decimos lo que no podemos o no sabemos poner en palabras. Cada vez hay menos espacios que nos enseñen a registrar lo que nos pasa, donde podamos ponerlo en palabras, seamos escuchados y se nos ayude a ‘reevaluar’ nuestra vida. Parece un camino sin retorno. Sin embargo, ha comenzado una experiencia que pronto se convertirá en una alternativa de cambio: en algunos colegios, padres, docentes, alumnos y distintos actores sociales están formando EPPA (Equipos Promotores de Prevención de Adicciones). Estos equipos se proponen cinco objetivos fundamentales: realizar un diagnóstico de las adicciones más frecuentes de padres e hijos, cultivar y promover transversalmente el arte de escuchar, formalizar un trabajo en red hacia adentro y hacia afuera de los colegios, promover actividades recreativas e incluir en la currícula escolar prácticas y contenidos acerca de la escucha mutua. El horizonte hacia el cual caminamos está mucho más allá de la batalla contra el consumo irracional del alcohol. Esta adicción seguirá siendo apenas la punta del iceberg. Lo que está en ciernes es vivir en una sociedad marcada por los miedos, las adicciones y la violencia u otra en la que la escucha constituya nuestro estilo de vida, el trabajo en red sea el modo lógico de actuar y trabajar, y la palabra ocupe el lugar que nos permita reconocernos como seres humanos. Esto es posible. Algunos lo están intentando”. ¿Lo charlamos en familia? ¡Hasta mañana!l