La ministra Patricia Bullrich denunció ante la Justicia el hackeo de su cuenta de Twitter

28/01/2017 -

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció penalmente en la Justicia federal el hackeo de su cuenta personal en la red social Twitter, se informó en los tribunales. La presentación por el supuesto delito de "violac ión de correspondencia de medios electrónicos"recayó en el juzgado federal 2 del juez Sebastián Ramos, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. La cuenta personal de Bullrich en Twitter recibió el jueves por la tarde un ataque cibernético, con el propósito de emitir insultos y críticas hacia la gestión del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, prefirió no sacar conclusiones anticipadas acerca de los motivos que podrían haber impulsado el hackeo y afirmó que "no" le asigna "una intencionalidad especial", por lo menos "hasta que concluya la investigación". "No quiero anticiparme e interpretar lo que ocurrió", sostuvo Frigerio y reafirmó su postura, "en principio" de no adjudicar ese ataque "a ninguna razón específica". Consultado sobre las posibles causas del hackeo, el funcionario sostuvo: "No le asigno una intencionalidad especial, por lo menos hasta que concluya la investigación y sepamos de dónde vino" ese accionar. Insultos y renuncia La cuenta con más de 326.000 seguidores comenzó, poco antes de las 16, a tuitear una serie de mensajes con insultos hacia la propia ministra y el presidente Mauricio Macri. "Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad", señala el primer mensaje, de una serie de diez, que se emitieron desde el hackeo. Incluso, la cuenta mostró un cambio en los datos del perfil: "Ministra inútil de seguridad de la Nación. Donde nos mandamos cagadas y no lo admitimos". Con mensajes como "Macri gato" y "Cuenta en manos de [S], ema, saludos a turrosec y @notavago", quedó en evidencia que la red social no era manejada por Bullrich, quien a esa hora de la tarde se encontraba junto a Macri en la ceremonia de ascenso de los nuevos oficiales superiores de las Fuerzas de Seguridad. Delincuencia "Matan personas todos los días, la gente se siente insegura cuando sale a la calle, a los que roban, matan o violan los dejan libres", indicaba una de las publicaciones.