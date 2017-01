D’Elía: "Ni Mariotto ni Boudou se merecen ir detrás de Esteche"

28/01/2017 -

El referente del partido Miles, Luis D’Elía, sostuvo que ni el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto ni el ex vicepresidente Amado Boudou ‘se merecen ir detrás de (Fernando) Esteche’ en la nueva agrupación que conformaron, denominada Patria para Todos (PPT).

Boudou, Esteche y Mariotto anunciaron el jueves el lanzamiento de la nueva corriente kirchnerista, tras tomar distancia del partido Miles del cual D’Elía es secretario general a nivel nacional y titular en la provincia de Buenos Aires.

‘Nosotros somos cristinistas salvajes y varios de ellos dicen que el liderazgo de Cristina se terminó’, explicó D’Elía y justificó que la separación se produjo por ‘algún problema de integración’ en las distintas provincias del partido Miles.

El ex piquetero reconoció además que ‘el pueblo kirchnerista quiere a Cristina’ como candidata legislativa para las próximas elecciones, pero advirtió que ‘si por esas paradojas de la historia ella no estuviera’ se podría pensar en una postulación conjunta del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y el propio D’Elía, aunque no dijo para qué cargos.

‘Los mejores candidatos, con una lealtad inquebrantable, con ganas de confrontar con el poder son Moreno y D’Elía’, dijo el referente, que opinó también que ‘un buen candidato es Aníbal’ Fernández, pese a perder en las elecciones a gobernador de 2015 frente a María Eugenia Vidal.