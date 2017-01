San Lorenzo venció a Estudiantes, pero Boca ganó la copa por diferencia de gol

Fotos VICTORIA. San Lorenzo no hizo un gran partido, pero le alcanzó con el gol de Ávila para vencer al Pincha, que además perdió a Verón por lesión.

28/01/2017 -

San Lorenzo venció anoche a Estudiantes 1 a 0 y Boca se quedó con la Copa de Oro de los torneos de verano por diferencia de gol. Ezequiel Ávila a los 10m. de juego marcó el único gol del encuentro. El partido se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, con el arbitraje de Fernando Espinoza y significó el regreso de Juan Sebastián Verón a las canchas argentinas. La "Brujita" se retiró a los 30 minutos de juego por una molestia en el músculo posterior de la pierna izquierda. Dentro de un inicio parejo llegó primero Estudiantes, con un zurdazo de Matías Ahumada que se desvió al córner y con un cabezazo de Jonathan Shunke apenas afuera. Estudiantes descansó su juego ofensivo en el primer pase de Verón, no siempre preciso, pero bien acompañado por Ahumada con su velocidad y gambeta. San Lorenzo buscó tener orden desde los pies de Néstor Ortigoza, pero careció de socios y las jugadas terminaron en pelotazos intrascendentes. Pero a los 10m. Ávila encaró por izquierda y su remate de media distancia descolocó a Mariano Andújar y se introdujo en el arco. Estudiantes reaccionó de inmediato con un cabezazo de Ignacio Bailone en el travesaño y con otro de Leandro Desábato apenas desviado. Al promediar la etapa, el partido se desdibujó y los dos equipos se repartieron el balón y recién a los 32m. pareció despertar con un remate de Nicolás Blandi que rechazó Andújar con los pies. En el complemento Estudiantes salió decidido a cambiar la historia, tuvo la pelota otra vez con Ahumada, pero al equipo le faltó profundidad y sólo llegó con centros. San Lorenzo esperó, pero no generó contragolpe y así el partido se hizo nuevamente chato. Apenas llegó Estudiantes a los 26m. con un cabezazo exigido de Israel Damonte que se fue muy desviado, y a los 35m. respondió Gonzalo Bergessio con un remate que tapó Andújar. San Lorenzo ganó, pero no le alcanzó, por el triunfo de Boca 2 a 0 sobre Estudiantes. Verón, lesionado Luego de sumar algunos minutos en los partidos de pretemporada en Orlando, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y flamante refuerzo a sus 41 años, tuvo que dejar la cancha lesionado sobre la media hora del amistoso contra San Lorenzo, en Mar del Plata. El capitán del Pincha sintió un pinchazo en el posterior de la pierna izquierda y, si bien habrá que esperar a que los estudios médicos den un panorama más claro, en principio hay olor a desgarro, por lo menos juzgando la calentura con la que dejó el campo. En el rato que jugó, no se guardó nada: bajó a buscar la pelota para salir de abajo, se adueñó de las pelotas paradas y tampoco se privo de ir a disputar la bola al piso.