Sebastián Blanco está a un paso de la MLS

Fotos SEBASTIÁN BLANCO El mediocampista se aleja de San Lorenzo

28/01/2017 -

El mánager de San Lorenzo, Bernardo Romeo, confirmó ayer que está "bastante avanzada" la transferencia del mediocampista Sebastián Blanco a Portland de Estados Unidos. "Faltan detalles, pero está bastante avanzada la venta de Blanco a Portland", afirmó Romeo en declaraciones a radio La Red. Romeo señaló que el club "no se puede resistir" ante una oferta de cinco millones de dólares, más aún por la situación de crisis económica que transita el fútbol argentino. "Es una oferta muy importante y la evaluamos en el club. Hay que ser realistas, vivimos el día a día y no se puede dejar pasar", indicó el ex delantero de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. A su vez, Romeo aseguró que el ex mediocampista de Tigre Rubén Botta (hoy en Pachuca de México) está entre "los apuntados" para reemplazar a Blanco en caso de que se concrete la transferencia. "Tenemos que hablar con el entrenador (Diego Aguirre) para definir al reemplazante de Blanco en caso de que se vaya. Botta está en carpeta y un nombre más, pero tenemos que juntarnos todos para analizarlo", concluyó Romeo.