Montoya: “Nunca tironeé por Boca o por River”

El mediocampista chaqueño Walter Montoya finalmente será vendido a Sevilla y aclaró ayer que en ningún momento hizo fuerza para ir ni a River Plate ni a Boca Juniors, los dos equipos argentinos que se habían interesado en adquirirlo. "Estoy agradecido porque clubes grandes de Argentina se interesaron en mí. Pero también se habló un poco de más. En ningún momento tironeé ni para River ni para Boca. Estaba más firme lo de River en un momento, al principio, pero yo estaba confiado de que algún equipo de Europa iba a aparecer", rompió el silencio el jugador en una entrevista con Radio La Red. Montoya, quien se llamó al silencio durante todo el tiempo que duraron las negociaciones para su salida de Rosario Central, aseguró estar "muy contento" por el desenlace. "Estoy muy contento. Por fin logramos cerrar esto, Sevilla es un gran equipo de Europa", celebró. El volante por derecha confirmó que el conjunto andaluz está intentando liberar un cupo de extranjeros para poder sumarlo ahora al plantel y que si no lo logra él se quedará hasta mitad de año vistiendo la camiseta "canalla". También confió que "hoy a la tarde" (por ayer) lo llamó el casildense Jorge Sampaoli, entrenador de Sevilla. "Sampaoli me llamó. Que te llame el técnico para un jugador es importantísimo", valoró, quien también es seguido con mucha atención por el seleccionador argentino Edgardo Bauza. Sevilla acaba de cerrar la mejor primera rueda de su historia en la Liga espanola y marcha segundo, a un punto del líder, Real Madrid. Comunicado Rosario Central confirmó la transferencia del mediocampista Walter Montoya a Sevilla de España, a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, con lo cual cerró la posibilidad de que el jugador pasara a Boca Juniors o River Plate, clubes que habían realizado sendas ofertas. El anuncio del club "canalla" destacó que "luego de un proceso de análisis, la Comisión Directiva de Rosario Central decidió aceptar la oferta del Sevilla FC, por el futbolista" de 23 años. "Tras haber recibido ofertas de varios clubes (Boca, River y Geona de Italia), entendimos que esta propuesta era lo mejor para nuestra institución desde el posicionamiento al cual se viene apuntando desde hace 28 meses, y para el jugador, a instancias de quien iniciamos este proceso", agregó el club de Arroyito. "Los números de la presente transferencia tienen variables en función de la permanencia o no de Walter en los próximos 6 meses. Es por ello que serán anunciados recién una vez confirmada dicha situación por el club español en los próximos días", añadió.