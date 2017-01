Fotos Con una máscara del diablo y la camiseta de Independiente asaltó una agencia de tómbola

Fuertemente armado, con una camiseta de Independiente de Avellaneda y con una máscara de diablo, como se lo apoda al club bonaerense, un delincuente ingresó a una agencia de tómbola y amenazando a su propietario se apoderó de una suma superior a los $40 mil.A ltas fuentes ligadas al caso confiaron que el atraco se produjo anoche alrededor de las 20. El ‘golpe’ habría sido perpetrado por dos audaces ladrones; uno ingresó al lugar y el otro lo aguardaba en una motocicleta haciendo de campana. Según precisaron las fuentes, la agencia que fue blanco del accionar de los delincuentes está ubicada en calle 15 al 300 del barrio Almirante Brown. Allí dos mujeres de 41 y 42 años fueron sorprendidas por el sujeto que irrumpió en la agencia disfrazado. La particular máscara lejos de causar alguna gracia, llenó de temor a las mujeres al exhibir un arma de fuego. Amenazas A los gritos, el sujeto les ordenó que le entregaran todo el dinero que tenían en la caja registradora, mientras les apuntaba con el arma. Sin opción, las damnificadas entregaron lo que tenían en ese momento, una suma superior a los $40 mil. No conforme con su botín, el ladrón se habría apoderado de los teléfonos celulares de las mujeres, para luego salir rápidamente y huir con su cómplice. Datos Las denunciante señalaron que no alcanzaron a divisar al segundo delincuente, sólo que circulaba en una motocicleta tipo CG y que sería de color azul. Las mujeres solicitaron ayuda a los vecinos, quienes requirieron la presencia de los efectivos de la Seccional 7ª, los cuales se hicieron presentes a los pocos minutos y tras solicitar las características de los autores, salieron a realizar recorridos por la zona, sin éxito hasta el cierre de esta edición. Los uniformados dieron intervención al fiscal de turno, Dr. Mariano Gómez, el cual dispuso que se tomen los testimonios correspondientes, se realicen pericias en el lugar de los hechos y se irradie el pedido de colaboración a todas las dependencias. Al cierre de esta edición, los ladrones eran intensamente buscadosl