Santiago lleva sus talentos a la concentración regional

Fotos DESIGNACIÓN. El Prof. Iván Jiménez Novelli (izq.) se convirtió en el primer tecnificador de la provincia para hockey sobre césped.

28/01/2017 -

La Federación Santiagueña de Hockey designó al Prof. Iván Jiménez Novelli como tecnificador de la provincia y convocó a diez jugadores de la categoría Sub16 para que concurran a la concentración regional que se realizará el lunes en el Club Natación y Gimnasia de Tucumán.

La nómina de convocados es la siguiente: Agostina Únzaga, Julieta Molina, Emilia Loira, Agustina Herrera, María Juárez, Cecilia Juárez, Valentina Contreras, Nair Masmut, Ana Paula Gutiérrez y Manuel Alfonso.

Los santiagueños tendrán la chance de ser elegidos para asistir a la concentración nacional, que se realizará en marzo, en el Cenard, donde se definirá el equipo que jugará el Campeonato Nacional de hockey five en Mar del Plata.

El Prof. Iván Jiménez Novelli se mostró reconfortado por la designación. "Es un orgullo para mí. Hace varios años que vengo formando parte de los seleccionados, me capacito permanentemente, viajo a Buenos Aires a hacer cursos internacionales y trato siempre de estar aprendiendo", señaló.

El entrenador de la Primera División de Old Lions explicó qué es el hockey five. "Es distinto a lo convencional. Juegan cinco contra cinco en mitad de cancha y la bocha no se va nunca. Es muy físico y en esto también estamos preparando a nuestras jugadoras. Lo que se busca es conformar el seleccionado argentino para los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018", comentó.

El presidente de la Federación, Pablo Lucatelli, comentó que es la primera vez que las pretemporadas en los clubes comenzaron en enero, al tiempo que destacó la importancia de que algunas jugadoras asistieron al campus de Pablo Lombi.

Asimismo, dio a conocer que por primera vez se realizará una concentración regional de mayores y que se concretará la creación de la categoría Sub18 Caballeros.

En cuanto a la competencia local, Lucatelli adelantó que el Torneo Apertura Nissan Car NOA se iniciará el primer fin de semana de marzo, como así también los encuentros de hockey infantil.

El dirigente aseguró además que la Federación insistirá este año con el desarrollo del hockey en el interior de la provincia. El primer objetivo es la ciudad de Sumampa, con el respaldo de la Subsecretaría de Deportes.

Por último, se mostró optimista en que este año se concretará la colocación de las carpetas en las canchas del Mishqui Mayu y Central Córdoba.