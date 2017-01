Inter, con Icardi, recibirá al Pescara en San Siro

-

Inter de Milán, con la presencia de su goleador, el argentino Mauro Icardi, recibirá hoy al Pescara, en uno de los cuatro partidos que se jugarán por la 22da. fecha de la Serie A del fútbol italiano que lidera Juventus con 48 unidades.

El partido se jugará a partir de las 16.45 de la Argentina en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, e Inter, que está quinto en las posiciones con 39 unidades, contará también con Juan Pablo Carrizo (ex River), Ever Banega (ex Boca y Newell’s) y Rodrigo Palacio (ex Banfield y Boca) en el banco de suplentes.

En otro cotejo, Lazio, cuarto con 40 puntos y que tendrá en la formación titular al argentino Lucas Biglia (ex Argentinos e Independiente), será local en el Olímpico de Roma, a partir de las 14, ante Chievo Verona (25).

También jugarán hoy: Fiorentina (33)-Genoa (24) y Cagliari (26)-Bologna (26).

Mañana: Torino-Atalanta; Sassuolo-Juventus; Sampdoria-Roma; Udinese-Milan; Crotone-Empoli y Napoli-Palermo. Posiciones: Juventus, 48 unidades; Roma, 47; Napoli, 44; Lazio, 40.