El Campeonato Preparación no detiene su desarrollo

Fotos xxxx

28/01/2017 -

En Pichones: Martín Fierro vs. Ersa (L). En Los Cardozo: Quilmes vs. Castelli (L). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Aesya (L) y Gremio Judicial vs. Copse (40). En Pichones 1: Alvi vs. Sivipse (L). En Luz y Fuerza: Copse vs. Deport (L). En Pami: Asociación Bancaria vs. Abogados (L) y Ucse vs. Barcelona (L). En Agroquímicos: Agroquímicos vs. San Fernando (L) y Agroquimicos vs. Clodomira (40). En River Pujio: Metalúrgica Dorrego vs. Pamiso (L) y Metalúrgica Dorrego vs. El Punto (40). En Belgrano Pujio: El Pintao vs. Municipalidad Banda (40) e Ingenieros vs. Sanatorio San Jorge (L). En Copse: Kiosco Lali vs. Copse (45). En Dársena: Racing vs. 9 de Julio (45) y El Damiso vs. Beltrán (45). En Telefónicos: Telefónicos vs. Alberdi (50) y Omina vs. Banco Provincia (50).