28/01/2017 -

"Que tu papá no me joda más porque yo conozco gente...", le dijo Santiago Corona a su mujer, Natalia Fernández, cuando su suegro, el empresario Roberto Fernández Montes, advirtió que era víctima de una estafa en su propia empresa por parte de su yerno. Era una advertencia y, por las pruebas que hay en el expediente, todo indica que el principal sospechoso conocía a personas que podían cumplir casi a la perfección un plan criminal.

"La frase, que fue recordada por las dos hijas de la víctima ante el juez Hernán López, era como si adelantara que conocía gente capaz de asesinar y hacer desaparecer el cuerpo, como hicieron con Fernández Montes", explicó una calificada fuente con acceso al expediente. Corona, padre de los nietos de Fernández Montes, está detenido acusado del homicidio de su suegro. En una semana podría quedar definida su situación procesal. Corona, de 34 años, no se inmutó cuando le mostraron las filmaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la víctima y donde, según las pruebas que existen y la imputación que hizo el juez, él es uno de los dos hombres que sacan del ascensor y cargan en un automóvil el cuerpo del empresario. "Al ver las grabaciones, a Corona no se lo movió un pelo. Solo dijo ser inocente y que no iba a prestar declaración indagatoria" explicaron las fuentes consultadas. El lunes pasado, declaró como testigo la mujer de Corona y aportó detalles de importancia para el juez López, a cargo de la investigación.

La hija de la víctima contó que el sábado pasado su esposo volvió a su casa del barrio de Caballito 40 minutos después de haber quedado filmado saliendo del edificio de su suegro.