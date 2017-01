Gisela Berger no sabe qué la enamoró de Daniel Scioli

28/01/2017 -

Gisela Berger, la novia de Daniel Scioli, participó del Moda Look Pinamar 2017 y fue una de las más requeridas por los medios presentes. El plato fuerte de una entrevista llegó cuando el cronista le preguntó qué la enamoró de Scioli. Tras un titubeo de algunos segundos, Berger respondió "¡me mataste con la pregunta!", y no pudo resaltar ningún atributo del ex mandatario. "Estamos súper tranquilos, bien, relajados y aposté a una relación personal así que se verá", señaló. Y admitió que viajó a Cuba con Daniel Scioli en plena campaña.