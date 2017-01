Le dijeron gorda y se fotografió desnuda con su gato muerto

28/01/2017 -

Cansada y harta de muchos comentarios por sus kilos extras, Daniela Cardone hizo dos fuertes descargos en Instagram posando semidesnuda y tapando sus pechos con su famoso gato embalsamado. "A los #opinologos dejen de romper las guindas, con que me hice algo en la cara, que estoy más gorda, que la tele engorda, que me hice en el pelo, que mi matute, que ... etc déjenme en paz imbéciles,ojalá a los 52 años lleguen como yo, soy muy feliz como soy, no soy perfecta, y no jodo a nadie. Imbéciles miren más para adentro de su ser", escribió.