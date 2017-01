Agustina Kämpfer le confesó a Corrado que lo amaba

28/01/2017 -

Gabriel Corrado fue el invitado de "Cortá por Lozano" (Telefé), y Agustina Kämpfer lo sorprendió con una revelación amorosa. "Cuando me enteré de que venías, me dieron ganas de hacerte una confesión", encaró la periodista. "Cuando yo era chica, en los ‘80, mi casa familiar era muy cerca de tu casa, y tengo una hermana que es 6 años mayor que yo... era una adolescente. Yo te escribía cartas y te decía que te amaba. Las cartas con letra de nena y faltas de ortografía eran mías", reveló la ex de Amado Boudou y actual de Jorge Rial.