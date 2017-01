"El Dipi", duro con "El Polaco": "Es un hijo de put... que me dejó sin trabajo"

28/01/2017 -

"El Dipy" no aguantó más y estalló en Intrusos. Mientras Jorge Rial le anunciaba al público que el cantante de cumbia estaba en el programa para ampliar sus dichos contra "El Polaco", se levantó de su asiento con una crisis de nervios. Minutos después, aún conmovido y entre sollozos, se sentó frente al conductor.

"Estoy cansado de que me hagan mie... Salieron colegas a hacerme mie... Vine a reclamar por el trabajo que me sacó. Vine a pelear por la comida de mis hijos. Y me duele porque yo acá me senté solo, sin abogado, sin seguridad, sin nadie. Solito, con el pecho me la banco. Y él (por ‘El Polaco’) se ríe. ¡¿Qué le da risa?! ¿Dejar a una persona sin laburo? Estoy cansado... Me hicieron mie... como si yo estuviera reclamando algo que no fuera verdad", se descargó en cantante.

"Yo no tengo a nadie que me banque. Es horrible que te saquen el laburo, porque a mí me cuesta. Y después se metió con mi familia, con mi mujer... ¿Y cómo no me voy a calentar? ¿Con quién hablo, si nadie te da bola? ¿Adónde voy a ir a decir que es un hijo de puta que me dejó sin trabajo?", aseguró "El Dipy", apuntando directamente al ex Bailando 2016. "Está todo bien que mande carta documento; se van a arreglar los abogados. Pero sentate, da la cara y decí: ‘Dipy, estás mintiendo por esto, esto y esto’. Pero no dijo nada. ¡Le da risa! ¿A qué estamos jugando?", agregó "El Dipy", quien está esperando un hijo con su pareja, Mariana Diarco.

Directo

De acuerdo con lo que sostiene el cantante, es "El Polaco" quien "baja la orden" para que los productores que ya habían contratado a "El Dipy" para hacer un show, lo suspendan.

A principios de esta semana, "El Dipy" realizó duras acusaciones contra "El Polaco", quien está haciendo temporada en la obra Abracadabra, en Carlos Paz, donde vive un comentado romance con Silvina Luna.